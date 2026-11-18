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O ponta do Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia deu notícias positivas sobre sua recuperação após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O jogador da Geórgia conversou com torcedores durante uma transmissão ao vivo recente sobre o prazo de recuperação e a possibilidade de voltar antes do fim da temporada.

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Duro golpe para o jogador do Paris Saint-Germain

Kvaratskhelia enfrenta um longo e difícil caminho de recuperação após sofrer uma grave lesão no joelho . O ponta do PSG se machucou durante um emocionante confronto de 4 a 2 contra o Barcelona pela Champions League , em outubro. Os exames médicos logo confirmaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito .

Esse tipo de lesão é um dos mais temidos e devastadores para qualquer jogador profissional. Apesar da gravidade do problema físico, o jogador da Geórgia tem mantido uma postura bastante positiva. Recentemente, ele aproveitou a oportunidade para falar diretamente com seus torcedores sobre o andamento da recuperação.

Kvaratskhelia fala sobre o avanço da recuperação

O camisa 7 do PSG deu nesta semana notícias animadoras sobre sua saúde e seu estado de espírito. Kvaratskhelia fez uma transmissão ao vivo improvisada para interagir diretamente com os fãs e falar sobre sua situação. Durante a transmissão, o talentoso ponta revelou por quanto tempo espera ficar afastado.

"Não vou jogar por cerca de seis meses", explicou aos seguidores, confirmando que perderá a maior parte da temporada nacional. Ele também compartilhou informações positivas sobre o trabalho físico que realiza diariamente longe dos holofotes. "A recuperação está indo bastante bem", acrescentou Kvaratskhelia. "Estou treinando aos poucos, passo a passo."

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De olho no aguardado retorno na primavera

Uma ausência de seis meses significa que Kvaratskhelia só voltará a disputar partidas pelo PSG na próxima primavera. Ainda assim, esse prazo abre a possibilidade de uma participação importante antes do fim da atual temporada.

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O atacante teve, compreensivelmente, dificuldade para assimilar a notícia devastadora quando a lesão ocorreu, no mês passado. Agora, ele voltou toda a atenção para a conclusão de seu rigoroso programa de recuperação.

O retorno gradual aos treinos leves, passo a passo, representa o primeiro marco positivo em um longo processo de recuperação. A equipe médica do clube continuará acompanhando de perto sua evolução física ao longo dos próximos meses de inverno.

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Objetivo é voltar para a final da Champions League

O PSG mira um extraordinário terceiro título consecutivo da Champions League nesta temporada. O gigante francês terá agora de percorrer a maior parte dessa exigente trajetória europeia sem seu atacante de destaque.

A final da prestigiosa competição acontecerá em Madri em 5 de junho de 2027. Essa data no fim do verão pode coincidir perfeitamente com o prazo previsto para a recuperação de Kvaratskhelia, caso ele não sofra novos problemas físicos.

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Se a equipe de Luis Enrique chegar à final, o georgiano poderá estar plenamente disponível para jogar. Entrar em campo em Madri seria a maior recompensa por seus árduos esforços de recuperação.