Khvicha Kvaratskhelia fez história na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira. O atacante do Paris Saint-Germain deu uma assistência aos três minutos contra o Bayern de Munique, alcançando assim um feito único.
Kvaratskhelia partiu pela esquerda aos três minutos e deu um passe preciso para Ousmane Dembélé, que abriu o placar (0 a 1). Além da vantagem, isso também representou uma belíssima atuação individual do georgiano.
Nunca antes um jogador havia conseguido marcar um gol ou dar uma assistência em sete partidas consecutivas da fase eliminatória da Liga dos Campeões em uma única campanha, até que Kvaratskhelia conseguiu isso na Allianz Arena.
“Kvaradona” começou sua sequência na partida de volta da fase intermediária contra o AS Monaco, contra o qual marcou um gol. Na partida seguinte contra o Chelsea, ele marcou duas vezes e deu uma assistência.
Na partida de volta em Stamford Bridge, onde o Chelsea não teve a menor chance contra a máquina bem lubrificada de Paris, Kvaratskhelia deu uma assistência.
Nas quartas de final, ele marcou contra o Liverpool e, também na partida de volta contra os Reds, foi fundamental com uma assistência.
Na espetacular partida de ida das semifinais contra o Bayern (5 a 4), ele marcou duas vezes. E também na partida de volta ele se destacou, com sua bela assistência para Dembélé.
Além disso, Kvaratskhelia se junta a uma lista ilustre com Dembélé e Kylian Mbappé. Os franceses e o georgiano são os únicos jogadores do PSG na história a estarem diretamente envolvidos em quinze ou mais gols em uma única campanha da Liga dos Campeões.