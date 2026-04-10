A Federação Ganesa de Futebol desistiu de contratar Walid Regragui, ex-selecionador de Marrocos, ou Hervé Renard, selecionador da Arábia Saudita, e definiu uma lista curta de treinadores que inclui 3 portugueses.

A seleção ganesa procura um novo treinador para liderá-la na fase final do Mundial de 2026, que começa dentro de cerca de dois meses nos Estados Unidos, Canadá e México, após a demissão do anterior treinador, Otto Addo, devido aos maus resultados.

A rede norte-americana ESPN havia informado anteriormente que Regragui e Renard, juntamente com o ganês Kwasi Appiah, estavam no topo dos candidatos para assumir o cargo.

Outros relatos também indicaram que Joachim Löw, o treinador que venceu com a Alemanha o Mundial de 2014, e Aliou Cissé, campeão com o Senegal da CAN de 2021, estavam entre os potenciais candidatos.

No entanto, uma fonte revelou ao Kooora nesta sexta-feira que os dirigentes da federação ganesa estão, neste momento, a escolher entre 3 treinadores: Carlos Queiroz, Fernando Santos e Paulo Bento — trio que já treinou a seleção de Portugal.

Queiroz comandou a seleção portuguesa entre 2008 e 2010; Bento sucedeu-lhe até 2014; e depois Santos assumiu, numa longa experiência que durou 8 anos.

Os três treinadores não têm contrato atualmente, depois de Queiroz ter rescindido com a seleção de Omã no fim de março passado, Bento ter sido despedido do comando dos Emirados Árabes Unidos em março de 2025, e Santos ter deixado o Azerbaijão em setembro passado.

Embora a fonte tenha confirmado que o trio português está no topo das nomeações, não descartou a existência de outros candidatos.

Gana contacta oficialmente Queiroz

Isto acontece depois de Queiroz ter declarado ao Kooora, há cerca de uma semana, que “ainda não tinha recebido quaisquer contactos do Gana” desde a sua saída de Omã.

Por sua vez, Tadeu Martins, agente do treinador português de 73 anos, disse ao Kooora nesta sexta-feira: “Não houve qualquer contacto da Federação Ganesa de Futebol no período passado, mas hoje recebemos de facto o primeiro contacto oficial sobre treinar a seleção”.

Acrescentou: “Estamos agora à espera para saber se este projeto é adequado nesta fase, e é provável que eles tenham outros candidatos também”.

A federação ganesa recusa comentar

Por outro lado, o Koora tentou obter um comentário da Federação Ganesa de Futebol sobre essas notícias, mas não recebeu resposta.

Espera-se que a Federação Ganesa decida o dossiê do novo treinador nos próximos dias, para que ele tenha a oportunidade de iniciar a preparação para a Copa do Mundo.

O presidente da Federação Ganesa, Kurt Okraku, afirmou no início de abril que o novo treinador “será nomeado dentro de uma semana ou, no máximo, duas”.

O ministro dos Esportes de Gana, Kofi Adams, também confirmou, em declarações ao primeiro canal local, que o nome do novo treinador será anunciado na próxima segunda-feira.

A seleção ganesa compete no Grupo 12 do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Panamá.