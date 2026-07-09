Khalid Boulahrouz procurou, em vão, jornalistas implacáveis: “Não vamos fazer isso”

Khalid Boulahrouz sofreu com seu apelido “O Canibal” durante sua carreira de jogador, conforme ele revelou no programa The Skybox, da Coca-Cola e do FC Afkicken. O ex-zagueiro chegou a pedir à imprensa alemã que não usasse mais esse apelido, mas não obteve sucesso.

Boulahrouz era conhecido durante sua carreira como um jogador extremamente duro. Quando atuava na Alemanha pelo Hamburger SV, o jornal BILD o apelidou de “Der Kannibal”, e essa alcunha pegou.

Boulahrouz não gostava desse apelido, pois sentia que, durante sua carreira, era um exemplo para as crianças. Ele também já havia declarado anteriormente não se sentir à vontade com a “agressividade” desse apelido.

“Eu queria ser alguém de quem as crianças pensassem: ‘Quero ser um zagueiro igual ao Boulahrouz’”, contao jogador de Maassluis, que atuou pelo HSV entre 2004 e 2006.

“As crianças não podem chegar em casa e dizer à mãe que querem ser ‘O Canibal’.” Boulah então fez uma tentativa direta junto à imprensa alemã para se livrar da alcunha.

Boulahrouz indicou que, devido ao seu papel de exemplo para as crianças, preferia não ser retratado como ‘canibal’. A imprensa alemã não deu importância a isso. “Magen wir nicht”, ou seja: “Não vamos fazer isso.”

Boulahrouz decidiu então deixar o assunto de lado. “Verdadeiros assassinos”, é assim que o jogador, que disputou 35 partidas pela seleção holandesa, descreve a imprensa esportiva na Alemanha.