Khalid Boulahrouz critica duramente um jogador do Feyenoord: “Isso é algo que se vê aos domingos nos jogos amadores!”

Khalid Boulahrouz e Theo Janssen voltaram a ficar chocados com o nível do Feyenoord, como deixaram claro no programa Rondo, da Ziggo Sport. Contra o FC Volendam (0 a 0), o desempenho dos rotterdameses foi extremamente decepcionante, e isso se deve principalmente ao técnico Robin van Persie, segundo a opinião deles.

“Já faz um tempo que as coisas não estão bem por lá. Tudo está meio contra, em termos de lesões… Eu também volto a observar as qualidades dos jogadores em campo e, quando vejo o Tengstedt… Achei que foi um momento marcante”, disse Boulahrouz, que mostra um chute do atacante aos 83 minutos. Nessa jogada, a bola passa bem acima do gol.

“Se eu estivesse no banco como atacante, estaria super ansioso. Se tivesse uma chance de chutar livremente, pelo menos tentaria acertar o gol. Mas isso é coisa de amadores!”

“Isso a gente vê aos domingos, quando alguém teve uma noite longa e só tenta acertar a bola”, diz Tengstedt, sendo totalmente criticado. Janssen, técnico principal do De Treffers, confirma: “Sim, vejo isso às vezes nos amadores.”

“Você pode realmente esperar de um atacante que custou uma fortuna que uma bola dessas vá, pelo menos, na direção do gol”, acrescenta Boulahrouz. “Dê ao goleiro, no mínimo, a chance de cometer um erro. Isso é só chutar por chutar, para as estatísticas.”

“O mesmo vale para aquele cabeceio do Sliti, isso é simplesmente falta de qualidade. Você pode treinar, ensaiar jogadas, mas quando você chega na área e recebe a bola nos pés… Isso é algo em que o próprio jogador pode realmente trabalhar.”

Janssen acha que Boulahrouz culpa demais os jogadores do Feyenoord. “Acho que Van Persie e sua comissão técnica simplesmente tomaram muitas decisões erradas. Por isso, vemos agora um time que não tem a menor confiança. Nem no futebol, nem na defesa. É só esperar que a temporada acabe. No Feyenoord, eles estão realmente contando os dias.”