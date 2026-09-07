Cristian Chivu, técnico da Inter de Milão, comentou o confronto de sua equipe contra o Real Madrid, nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões.

A preparação da Inter para o duelo contra o Real ficou complicada por conta do curto intervalo entre a partida de sábado, pelo Campeonato Italiano, e o compromisso europeu, o que fez Chivu desejar que seus jogadores tivessem mais tempo para se recuperar.

Chivu disse, na coletiva de imprensa da partida: "Talvez eu preferisse um dia a mais de descanso depois de uma partida cansativa e bonita como a de sábado à noite. Mas esse é o calendário de jogos e temos que nos acostumar com ele".

A Inter possui grande experiência na Liga dos Campeões nos últimos anos, tendo alcançado as fases avançadas nas edições recentes, mas Chivu sabe que a margem para negligência é limitada diante do formato atual da competição.

E acrescentou: "Nas duas últimas edições, todos nós percebemos a quantidade de pontos necessária para ter chance de encerrar a fase de liga entre os oito primeiros colocados".

E prosseguiu: "Também entendemos o que significa não se classificar. As partidas do playoff são difíceis, e vencer a Liga dos Campeões nunca é garantido".



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Quando questionado sobre as declarações de Mourinho, nas quais ele demonstrou surpresa por a Inter não ter vencido a Liga dos Campeões nos últimos anos, Chivu respondeu: "A pergunta que se deve fazer a ele é se ele quer que a Inter vença".

E continuou: "Chegamos longe graças à competência dos dirigentes e à capacidade dos jogadores, que mostraram coisas importantes ao longo dos últimos oito anos".

E seguiu: "Com ideias e trabalho, e por meio do mérito e da capacidade, estamos em uma posição que faz muitas pessoas acreditarem que somos capazes de conseguir isso".

E completou: "A Liga dos Campeões é dura. Até quem a vence precisa superar determinados momentos e precisa de um pouco de sorte. Queremos simplesmente ser competitivos, estar à altura da competição e à altura do que o clube conquistou nos últimos anos".

Chivu também minimizou as comparações entre seu time atual e a Inter que Mourinho conduziu ao título europeu, ao dizer: "Nunca comparo times diferentes ou períodos diferentes. Este time tenta conquistar coisas e já conquistou coisas bonitas".

E completou: "É um grupo de jogadores maravilhosos que, por si mesmos, querem escrever páginas da história. Disputaram duas finais e as perderam, mas chegar a duas finais nunca é fácil".

E prosseguiu: "Cada time vive em seu próprio tempo. As comparações não são corretas, mas queremos escrever páginas importantes".

Chivu também foi questionado sobre a quantidade de pontos necessária para a Inter garantir uma das oito primeiras posições na Liga dos Campeões.

E concluiu: "Precisamos de 16 pontos, e 15 pontos não são suficientes. Temos que dar o nosso melhor. Não devemos ficar obcecados em conseguir pontos em determinadas partidas".