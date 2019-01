Keylor Navas sofre lesão e desfalcará Real Madrid por tempo indeterminado

Com a lesão, Navas se juntará a Toni Kroos, Gareth Bale, Marco Asensio e Marcos Llorente no departamento médico do Real Madrid

Keylos Navas se tornou a mais recente vítima dos problemas de lesão no Real Madrid. Após jogar os 90 minutos durante a derrota da equipe para o Leganés, por 1 a 0, o jogador será ausência no próximo jogo.

O time espanhol confirmou a lesão do costa-riquenho no músculo adutor direito. Com isso, Santiago Solari terá à disposição Thibaut Courtois como substituto imediato para o embate diante o Sevilla, neste sábado (19), às 13h15 (Brasília). Empatados com os mesmos 33 pontos, as equipes disputam a terceira posição da La Liga 2018-19.



​(Foto: Getty Images)

Courtois retornará aos jogos após desfalcar o Real em três partidas, devido a um problema no quadril. O belga chegou a equipe no início desta temporada e ganhou a posição de titular no grupo.

O Real Madrid ainda não definiu o tempo de recuperação de Navas, porém emitiu um comunicado informando sobre a situação: "Após os testes realizados com o nosso jogador, Keylor Navas, pelo departamento médico do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão no seu músculo adutor direito longo. Sua recuperação continuará a ser avaliada”.