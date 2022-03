Keylor Navas oferece ajuda e abriga refugiados ucranianos em sua residência

Keylor Navas, goleiro do Paris Saint-Germain, está dando um show de humanidade. O costa-riquenho e sua esposa estão abrigando cerca de 30 refugiados ucranianos em sua casa, ajudando-os com alimentos e roupas.

Desde a invasão russa à Ucrânia no final de fevereiro, mais de 3 milhões de ucranianos já deixaram o país em busca de melhores condições. Pela proximidade, cidades europeias estão entre as favoritas dos refugiados, incluindo Paris. Alguns desses, que pararam na capital francesa acabaram sendo acolhidos por Keylor Navas, goleiro do PSG, e sua família.

Indo em uma caravana liderada por ciganos, que ligava Barcelona, na Espanha, a Cracóvia, na Polônia, um grupo de 30 refugiados ucranianos, acabou se instalando em Paris, mais especificamente na casa de Navas, que, ao saber da situação dessas pessoas, resolveu abrigá-las em sua própria casa, segundo informações do jornal espanhol Sport.

Para acomodar a todos, Navas e sua esposa compraram 30 camas que foram instaladas na sala de cinema privativa que têm dentro de sua casa. Além disso, Andrea Salas, que é casada com o goleiro desde 2009, também tem preparado refeições e ajudado os abrigados com roupas, além de estar promovendo cultos religiosos para confortar os refugiados.

Mais artigos abaixo

Em uma publicação nas redes sociais, Andrea pediu que mais pessoas ajudem os ucranianos que estão fugindo da guerra, para que estes possam “sentir amor em meio a tanta dor”.

“Podemos ajudar essas crianças, algumas com a mãe, outras não, jovens sozinhos, apenas com suas roupas, que era a única coisa que eles podiam levar. Podemos contribuir com qualquer alimento não perecível, roupas, itens de higiene e etc”, escreveu a mulher de 38 anos.

Fora a mensagem de Andrea nas redes sociais, divulgando campanhas de doações de alimentos, nenhum dos dois falou publicamente sobre o acolhimentos aos 30 refugiados.