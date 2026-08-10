Kevin Viveros marca dois contra o Santos, lidera vitória do Athletico e se isola na artilharia do Brasileirão

O Athletico venceu o Santos por 2 a 0, fora de casa, neste domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão 2026. O grande protagonista da partida foi Kevin Viveros, que marcou os dois gols do Furacão ainda no primeiro tempo e assegurou mais três pontos para a equipe paranaense na competição.

Com os dois gols, Viveros chegou a 14 tentos em 21 jogos e ultrapassou Pedro, do Flamengo, na artilharia do Brasileirão, com 12 gols. Aos 26 anos, o colombiano vem sendo o principal destaque do Athletico na temporada e tem papel fundamental na excelente campanha do clube, que retornou à elite em 2026 após disputar a Série B no ano passado.

A vitória levou o Athletico aos 40 pontos, na terceira posição da tabela. O Flamengo, vice-líder, chegou aos 42 pontos após vencer o Vitória por 1 a 0 também neste domingo. Com o triunfo sobre o Santos, o Furacão agora soma sete jogos consecutivos sem perder no Brasileirão, com cinco vitórias e dois empates no período.

Do outro lado, o Santos vive situação oposta. Com a derrota em casa, o Peixe chegou aos 22 pontos e entrou na zona de rebaixamento. A equipe santista perdeu três dos últimos cinco jogos disputados pelo Brasileirão e vê a luta contra a queda ganhar contornos cada vez mais preocupantes.

Em busca de balançar as redes novamente e aumentar ainda mais sua vantagem na artilharia, Viveros agora espera o próximo compromisso do Athletico. O Furacão recebe o Red Bull Bragantino no próximo sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão.