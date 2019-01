Kevin Prince Boateng perto de ser anunciado como reforço do Barcelona

Meia se despediu dos companheiros do Sassuolo e chegará ao Barça por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra por 8 milhões de euros

O Barcelona está muito próximo de anunciar a contratação do meia Kevin-Prince Boateng, que atualmente defende o Sassuolo, da Itália. A informação foi dada primeiramente pelo canal de TV RAC 1 e confirmada pela Goal.

O ganês, nascido na Alemanha, chegaria por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra por 8 milhões de euros (R$ 34,3 milhões).



(Foto: Getty Images)

Nos últimos dias, o Barcelona vinha trabalhando para encontrar uma opção para cobrir a saída de Munir El Haddadi, que foi para o Sevilla.

Barcelona e Sassuolo já tem quase tudo acertado para confirmar a transferência do ex-jogador do Milan e Las Palmas. O jogador de 31 anos deve chegar à Espanha nesta segunda (21) para realização de exames médicos e assinatura do contrato.

Ao longo da carreira, Boateng já defendeu Hertha Berlín, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas e Eintracht de Frankfurt.