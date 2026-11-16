Kevin De Bruyne tem mais chances de deixar o Napoli pela MLS ou pela liga saudita do que de voltar à Premier League pelo Everton

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O meia Kevin De Bruyne, do Napoli, é considerado muito mais propenso a se transferir para a MLS ou para a liga saudita do que a voltar de forma surpreendente à Premier League pelo Everton. As especulações sobre o jogador de 35 anos se intensificaram porque seu contrato na Itália termina ao fim da temporada.

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Everton dificilmente contratará o experiente meia

Informações do Football Insider indicam que De Bruyne deve preferir uma transferência para a América do Norte ou o Oriente Médio a se juntar ao Everton caso deixe Nápoles. Embora o clube da Serie A tenha a opção de prorrogar seu contrato por mais 12 meses, ainda não acionou a cláusula. Mesmo depois de aceitar uma redução salarial para se mudar para a Itália, seus altos vencimentos continuam sendo um grande obstáculo para os clubes ingleses interessados.

Comentarista descarta retorno à Inglaterra

O jogador da seleção belga deixou o Manchester City em 2025 após uma década repleta de títulos, na qual conquistou seis Premier Leagues e somou quase 300 participações diretas em gols. Depois de superar problemas físicos em sua primeira temporada em Nápoles, ele recuperou a boa forma nesta temporada, com quatro gols e duas assistências em 15 partidas.

Em participação no podcast Transfer Insider, da publicação, o jornalista Pete O'Rourke explicou por que uma transferência para Merseyside é improvável: "Se De Bruyne deixar o Napoli em breve, talvez seja mais provável que vá para outra liga.

"Talvez a MLS seja uma opção que lhe interesse, e imagino que muitos clubes da liga saudita também adorariam ter a oportunidade de contratar o jogador da seleção belga.

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"Portanto, do jeito que as coisas estão agora, eu diria que qualquer volta de De Bruyne à Premier League é provavelmente improvável."

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Transferência lucrativa para o Oriente Médio atrai

Embora a decisão de se juntar ao Napoli tenha mostrado seu desejo de continuar competindo no mais alto nível da Europa, o ex-destaque do City nunca escondeu o apelo financeiro de uma mudança para o Oriente Médio mais adiante na carreira.

Ao falar sobre a possibilidade de se transferir para a Arábia Saudita em 2024 , De Bruyne admitiu: "Na minha idade, é preciso estar aberto a tudo. Estamos falando de quantias incríveis de dinheiro naquela que pode ser a reta final da minha carreira.

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"Às vezes, é preciso pensar nisso. Se eu jogar lá por dois anos, poderei ganhar uma quantia incrível de dinheiro. Antes disso, precisei jogar futebol por 15 anos. Talvez nem assim eu alcance esse valor.

"Então é preciso pensar no que isso pode significar depois. Mas, por enquanto, ainda não precisei pensar nisso."

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Janela de janeiro desperta novo interesse

A indefinição sobre o futuro do meia deve dominar as manchetes antes da janela de transferências de janeiro de 2027, caso o Napoli adie a ativação da prorrogação de um ano de seu contrato. Além de possíveis propostas da MLS e da Arábia Saudita, o gigante holandês PSV Eindhoven também surgiu como candidato inesperado a contratá-lo no meio da temporada . A menos que a diretoria do clube italiano aja logo para garantir sua permanência, De Bruyne poderá negociar um pré-contrato com clubes estrangeiros no ano novo.