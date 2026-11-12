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Kevin De Bruyne pode deixar o Napoli inesperadamente neste inverno, em meio ao aumento de relatos sobre tensões no vestiário do clube na Itália. O PSV Eindhoven já entrou em contato com o meio-campista belga enquanto avalia uma contratação de peso para a próxima janela de transferências, em janeiro.

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Tensão aumenta na Itália

De Bruyne pode deixar o Napoli na próxima janela de transferências de inverno. Segundo relatos, o meio-campista de 35 anos se tornou um foco de tensão no elenco nesta temporada, criando um ambiente cada vez mais difícil nos bastidores.

Apesar dos bons números individuais, com quatro gols em 11 partidas da Serie A, seu futuro na Itália parece bastante incerto. Segundo o Il Mattino, a deterioração das relações no elenco faz de uma saída em janeiro uma possibilidade concreta. A situação se agravou rapidamente, obrigando a direção do Napoli a avaliar suas opções antes da reabertura do mercado de transferências.

Rescisão de contrato em comum acordo é considerada

Segundo a mesma reportagem, uma rescisão de contrato em comum acordo está sendo estudada. O meio-campista da seleção belga tem contrato com o Napoli até junho de 2027, o que tornaria essa uma decisão significativa.

Rescindir o contrato antecipadamente seria uma medida drástica para o clube italiano. Ainda assim, a possibilidade evidencia a gravidade dos atritos internos envolvendo o experiente armador. Um acordo amigável para encerrar o vínculo permitiria que jogador e clube seguissem seus caminhos sem uma longa novela de transferência.

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Benefícios financeiros de uma saída antecipada

Tirar De Bruyne da folha salarial traria um benefício financeiro claro ao Napoli. Um acordo para rescindir seu contrato permitiria ao clube economizar € 3 milhões em salários.

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Essa economia, somada ao desejo de restabelecer a harmonia no vestiário, tornaria a separação antecipada vantajosa para os dois lados. A direção do Napoli avalia cuidadosamente a economia financeira diante da contribuição do jogador em campo. Administrar a folha salarial do elenco continua sendo uma prioridade, e a saída de um jogador com salário alto que está causando atritos resolveria vários problemas ao mesmo tempo.

Clube holandês mira contratação em janeiro

Com seu futuro na Itália indefinido, um rápido retorno ao norte da Europa pode estar nos planos. O veículo holandês Nieuwsblad Sport informa que o PSV Eindhoven já iniciou contato com De Bruyne. O clube da Eredivisie quer contratar o experiente jogador da seleção para reforçar o meio-campo na segunda metade da temporada. A chegada de um jogador de seu calibre seria um grande feito para o clube.