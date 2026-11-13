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O futuro do ícone belga Kevin De Bruyne virou alvo de intensas especulações, enquanto o PSV Eindhoven tenta concretizar uma contratação surpreendente em janeiro. O jogador de 35 anos se recusou a descartar uma transferência inesperada para o gigante da Eredivisie no mercado de inverno. Em meio aos rumores crescentes, o meia do Napoli mantém seus planos em segredo.

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De Bruyne responde às especulações sobre a Eredivisie

De Bruyne comentou os rumores cada vez mais frequentes que o ligam a uma surpreendente transferência para o PSV, mas o experiente meio-campista não descartou um retorno à região dos Países Baixos. Após o recente jogo da seleção belga contra a Turquia, o jogador de 35 anos foi questionado diretamente sobre o interesse do clube do Philips Stadion. Embora não tenha confirmado nenhum acordo, suas respostas enigmáticas alimentaram ainda mais as especulações sobre uma possível saída do Napoli no inverno.

“Não posso falar muito sobre isso. No momento, estou feliz. Sinto-me bem, jogo todas as partidas em um bom nível. E o que vier, virá”, explicou De Bruyne ao ser questionado sobre o assunto, segundo o HLN. Conhecido pela tranquilidade dentro e fora de campo, o meia não pareceu abalado pelas manchetes. “Agora não é o momento de falar sobre isso. Sei como funciona. Sempre há muitos rumores. Mantenho a calma diante disso, vocês me conhecem. Estou feliz com meu nível e com a forma como me sinto fisicamente. Isso é a única coisa que importa”, acrescentou.

Craque do Napoli deixa em aberto ida ao PSV em janeiro

Questionado se a admiração entre ele e o gigante holandês é mútua, o jogador do Napoli não conseguiu conter um sorriso, fazendo pouco para esfriar as crescentes especulações sobre a transferência. Com uma resposta breve, como de costume, o ponta deixou a possibilidade em aberto com apenas três palavras: “Vamos ver o que acontece”.

A recusa em descartar definitivamente os rumores sugere que uma transferência para Eindhoven no inverno continua sendo uma possibilidade real às vésperas da abertura da janela de janeiro. Com o PSV interessado em reforçar o elenco para a segunda metade da temporada, a postura enigmática do jogador certamente aumentará a expectativa dos torcedores da Eredivisie antes do ano-novo.

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PSV planeja investida em janeiro

Segundo relatos, o líder da Eredivisie quer contratar De Bruyne já na janela de inverno, em vez de esperar seu contrato em Nápoles terminar no próximo verão. Para concretizar a transferência, o PSV precisaria chegar a um acordo financeiro com o Napoli, que pode preferir receber uma quantia pelo veterano a perdê-lo no verão. A contratação de um jogador da estatura de De Bruyne seria um grande feito para a primeira divisão holandesa.

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Uma transferência para Eindhoven também representaria uma espécie de volta para casa para o belga, que passou a fase final da carreira na Itália. A proximidade da família e de suas raízes na região de fronteira faz do PSV um destino atraente para o lendário meio-campista. Depois de anos no mais alto nível do futebol europeu, a chance de liderar um PSV jovem e ofensivo sob o comando de uma comissão técnica que conhece parece ser um atrativo importante para o jogador.

Van Bommel aprova a ideia

O técnico da seleção belga, Mark van Bommel, conhece bem esse tipo de situação: no fim da carreira como jogador, ele deixou o AC Milan para voltar ao PSV em 2012. O ex-meio-campista acredita que a Eredivisie seria ideal para o estilo técnico de De Bruyne. Van Bommel observou que as circunstâncias pessoais do jogador e a identidade tática do futebol holandês combinam perfeitamente com o que o meio-campista oferece em campo.

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“Ele mesmo precisa tomar a decisão, mas mora perto e o futebol holandês combina com ele”, afirmou Van Bommel. O técnico da Bélgica destacou a filosofia ofensiva que caracteriza a liga como um fator importante. “A maneira ofensiva de jogar futebol, a vontade de sempre jogar futebol... Isso combina muito com ele”, acrescentou.