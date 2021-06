Kevin de Bruyne lesionado: o astro da Bélgica vai voltar a jogar a Eurocopa?

Meia foi substituído no segundo tempo da vitória sobre Portugal e deixou o gramado mancando

Kevin De Bruyne, mais uma vez, se tornou dúvida para a seleção da Bélgica. Isso porque o meia deixou o gramado mancando no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre Portugal, neste domingo (27), pelas oitavas de final da Eurocopa 2020.

O meia sofreu uma pancada no tornozelo em uma dividida com Palhinha ainda antes do intervalo, voltou para a segunda etapa, mas acabou sendo substituído logo no reinício do duelo.

De Bruyne deixou a partida mancando /Foto: Getty Images

Agora, o jogador aguarda para avaliação por parte do departamento médico da seleção belga para saber se terá condições físicas de atuar contra a Itália, na sexta-feira (2), em Munique, pelas quartas de final da Euro.

Vale lembrar que De Bruyne perdeu o primeiro jogo na competição europeia, já que se recuperava de uma cirurgia no rosto, após quebrar a bochecha na final da Champions League em uma disputa com Rudiger.