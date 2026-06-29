Kessié: o caminho para a Copa do Mundo o leva de volta à Itália; a Juve está na “pole” para contratar o marfinense

Ele é um dos destaques da Copa do Mundo com a Costa do Marfim, tendo até marcado um gol contra a Alemanha, e pode vir a ser um dos nomes em destaque no mercado de transferências dos grandes clubes italianos. Franck Kessié poderia retornar à Série A, onde já atuou de 2015 a 2022 vestindo as camisas do Atalanta, do Cesena e do Milan. Mas o retorno pode ter cores diferentes: as preto e branco da Juventus. É nisso que acreditam as casas de apostas, que oferecem a transferência para Turim — após três anos na Arábia Saudita, no Al-Ahli — a 4,00 na Sisal e na Snai.





A equipe de Luciano Spalletti está à frente, nas apostas, do Inter, atual campeão da Itália, cotado a 5,00 para uma mudança de time no clássico milanês. A mesma cotação vale para a chegada ao novo Napoli de Massimiliano Allegri. Mais atrás, com cotação de 6,00, está a Roma, onde ele se reencontraria com Gian Piero Gasperini, que o treinou em Bergamo. A cotação sobe para 7,50 para outra opção na Liga dos Campeões, com o Como, e uma nova experiência no Milan, quatro anos após a transferência para o Barcelona.