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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Kessie completa o hat-trick... O Roshen League registra um feito histórico na Copa do Mundo

F. Kessie
Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo
Saudi Arabia Youth League - U18
Costa do Marfim
Alemanha
Canadá
Arábia Saudita

Jogador do Al-Ahli do Saudi faz história

Apesar da derrota da Costa do Marfim para a Alemanha por 1 a 2 na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, a partida trouxe uma boa notícia para a Liga Saudita, já que seus jogadores continuaram deixando sua marca como artilheiros no maior palco do futebol mundial.

Frank Kessié, estrela do Al-Ahli da Arábia Saudita, abriu o placar para a seleção da Costa do Marfim aos 30 minutos, dando vantagem à sua equipe diante dos alemães e adicionando seu nome à lista dos artilheiros do torneio entre os jogadores da Liga Roshen.

Embora a Alemanha tenha conseguido virar o placar no segundo tempo e garantir a classificação para as oitavas de final, o gol de Kessié não foi comum em termos de números e estatísticas.

De acordo com a rede global de estatísticas “Opta”, pela primeira vez, jogadores de clubes da Liga Saudita marcaram gols por três seleções diferentes durante uma única edição da Copa do Mundo.

O mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadisiyah, abriu esse recorde impressionante ao marcar um gol pela seleção de seu país contra a África do Sul.

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Em seguida, veio Abdul-Ilah Al-Omari, zagueiro do Al-Ittihad, que marcou um gol pela seleção saudita contra o Uruguai.

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Em seguida, foi a vez de Frank Kessié, que completou a tríplice com seu gol contra a Alemanha, garantindo à Liga Saudita um recorde sem precedentes na história de suas participações na Copa do Mundo.

O que chama a atenção nessa conquista é que ela não se limitou a uma única seleção, mas se estendeu a três seleções que representam três regiões futebolísticas diferentes, o que reflete a amplitude da difusão que a Liga Saudita alcançou nos últimos anos.

Enquanto Al-Omari marcou representando o futebol asiático, Kenyonis vestiu a camisa do México, representando a região da CONCACAF, antes de Kessié deixar sua marca africana com a seleção da Costa do Marfim.

Esses números confirmam que a influência da Liga Roshen não está mais ligada apenas à atração de estrelas internacionais, mas se estende às seleções participantes da Copa do Mundo, por meio de jogadores que representam diversas tradições futebolísticas e fazem a diferença nos níveis mais altos.

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