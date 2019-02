"Kepa me apoiou. Acho que ele aprendeu", diz Caballero sobre polêmica no Chelsea

Substituto de Kepa, Caballero afirmou que o companheiro de equipe “aprendeu a lição” após recusar deixar os gramados

Caballero elogiou o companheiro de equipe no Chelsea, Kepa Arrizabalaga, após a vitória sobre o Tottenham, por 2 a 0, na última quarta-feira (27).

Caballero substituiu Kepa no gol dos Blues após a situação inusitada na final da Copa da Liga Inglesa, contra o Manchester City, envolvendo Kepa e o treinador Maurizio Sarri. Na ocasião, o arqueio se recusou a deixar o campo depois ter sido escolhido para ser substituído pelo comandante italiano.

Em entrevista à BT Sport, Caballero mostrou apoio ao companheiro de posição devido o desentendimento durante o clássico: "Ouvimos muito sobre o que aconteceu no outro dia. Mas a boa notícia é que não importa o que aconteceu, estamos prontos também”.

Caballero ainda ressaltou que o goleiro deve ter aprendido a lição após o ocorrido: “Kepa foi fantástico hoje me apoiando. Acho que ele aprendeu, aprendemos e estamos melhorando como equipe”.

Kepa sofreu câimbras nos últimos minutos da prorrogação e Sarri optou por substituir o jogador prevendo uma possível decisão do título nos pênaltis, feito que ocorreu. Porém, mesmo com a permanência do goleiro em campo, o Chelsea perdeu a decisão por 4 a 3, e ficou com o vice-campeonato.