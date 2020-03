Kepa faz sequência incrível de defesas e cala críticos no Chelsea; veja

Goleiro, que perdeu a titularidade na Premier League, teve grande atuação na classificação dos Blues na Copa da Inglaterra

O bateu o mistão do por 2 a 0, no Stamford Bridge, na tarde desta terça-feira (3), pelas oitavas de final, da Copa da , e contou com grande atuação de Kepa para ficar com a classificação à próxima fase.

O goleiro - o mais caro da história -, vinha em fase ruim e perdeu a titularidade dos Blues na Premier League, passando a ser alvo de críticas no clube londrino e, inclusive, chegou a ser cogitado fora do time.

No entanto, nesta terça, o espanhol foi fundamental na classificação do Chelsea às quartas de final da . Entre outras intervenções feitas na partida, uma merece destaque: em apenas um lance, os Reds chutaram três vezes a gol e Kepa foi bem sucedido em todas elas.

Uma atuação sem sofrer gols e de relevância, justamente o que o jogador precisava para calar os críticos e voltar de vez à luta pela titularidade na meta dos Blues junto a Caballero.

Do outro lado, Adrian falha

Já no Liverpool, o goleiro Adrian, que substituiu Alisson, não esteve em seu dia mais inspirado. O goleiro falhou no primeiro gol do Chelsea, após aceitar chute de Willian e, assim como os Reds, fez uma partida irregular, que acabou na eliminação do time de Jurgen Klopp.