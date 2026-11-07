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O goleiro do Arsenal Kepa Arrizabalaga está prestes a voltar em um momento emocionante ao estádio San Mames, de seu ex-clube Athletic Club, após ser convocado pela seleção representativa do País Basco. Ele foi incluído na lista da Euskal Selekzioa para enfrentar a Venezuela, visitante sul-americana, em um amistoso internacional no próximo fim de semana, em Bilbao.

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Goleiro recordista volta a Bilbao

O técnico do Osasuna, Jagoba Arrasate, incluiu o natural de Ondarroa entre os principais nomes de sua lista de 22 convocados para o confronto de sábado, 14 de novembro. Atualmente reserva de David Raya no Arsenal, após passagens por empréstimo por Real Madrid e Bournemouth, Arrizabalaga deixou Bilbao rumo ao Chelsea em 2018. A transferência de € 80 milhões para Stamford Bridge continua sendo o maior valor da história pago pela transferência de um goleiro.

Trio que atua fora da Espanha se junta à base formada por jogadores de clubes do país

Além de Arrizabalaga, os convocados que atuam fora da Espanha são o atacante Unai Gomez, da Udinese, e Gaizka Larrazabal, do Bolton Wanderers. O goleiro Aitor Fernandez, do Osasuna, também disputa uma vaga na posição. Arrasate voltou a apostar em uma base conhecida, formada principalmente por jogadores de Athletic Club, Real Sociedad, Osasuna e Deportivo Alaves.

Na defesa, Dani Vivian, Hugo Rincon e Johaneko Louis-Jean, do Athletic, têm a companhia do trio da Sociedad Jon Pacheco, Igor Zubeldia e Aihen Munoz, além de Inigo Arguibide, do Osasuna, e Einar Galilea, do Malaga.

As opções para o meio-campo incluem Mikel Jauregizar, do Athletic; Benat Turrientes, da Sociedad; Pablo Ibanez e Ander Guevara, do Alaves; Asier Osambela, do Osasuna; e Jon Guridi, do Sevilla. Já Oihan Sancet, destaque do Athletic, Kike Barja, do Osasuna, e a dupla do Racing Santander Inigo Vicente e Asier Villalibre completam o ataque.

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Amistoso histórico celebra laços culturais

Organizada pelo presidente da Federação Basca de Futebol, Xabier Goni, a partida marca a primeira apresentação da seleção desde a vitória por 3 a 0 sobre a Palestina, diante de um público recorde de 51.396 pessoas, em 15 de novembro do ano passado, com gols de Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta e Urko Izeta. O confronto do próximo sábado tem grande importância cultural por celebrar os 90 anos da formação do primeiro Governo Basco autônomo, presidido por Jose Antonio Aguirre em 1936.

Posteriormente, Aguirre criou a seleção de Euzkadi em 1937 para fazer uma turnê pela Europa e pelas Américas durante a Guerra Civil Espanhola. A Venezuela também mantém um vínculo especial com a região após ter acolhido milhares de exilados políticos bascos que fugiam da ditadura de Francisco Franco.

Anfitriões defendem retrospecto perfeito nos confrontos diretos

Arrrizabalaga espera ter uma rara oportunidade de começar jogando em um ambiente familiar no próximo fim de semana, antes de voltar ao norte de Londres para retomar a função de reserva sob o comando de Mikel Arteta após a pausa para as seleções. Em campo, em Bilbao, a Euskal Selekzioa tentará manter seu aproveitamento histórico de 100% no que será seu quarto confronto com a Venezuela. Os anfitriões venceram os sul-americanos por 4 a 3 fora de casa, em San Cristobal, em junho de 2007; por 3 a 1 no antigo San Mames, em dezembro de 2010; e por 4 a 2 em Mendizorrotza, em outubro de 2018.