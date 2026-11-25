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Kepa Arrizabalaga falou sobre a frustração no vestiário do Arsenal após o empate por 1 a 1 com o Borussia Dortmund, na terça-feira, pela Champions League. O goleiro espanhol entrou em ação no Emirates Stadium depois que David Raya ficou fora por um problema no ombro.

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Uma chance de se destacar

O Arsenal manteve a invencibilidade nas competições europeias nesta temporada, mas o clima no norte de Londres estava longe de ser de festa após o empate com o gigante alemão . Kepa, titular pela primeira vez em uma competição europeia nesta temporada, assumiu o gol enquanto o time de Mikel Arteta tentava consolidar sua posição entre os oito primeiros da fase de liga. A oportunidade surgiu após um desfalque de última hora: David Raya, goleiro titular, sofreu um problema no ombro durante o confronto com o Newcastle United pela Premier League no fim de semana.

O ex-jogador do Chelsea teve uma boa atuação sob pressão, mas admitiu que o elenco sentiu ter deixado escapar dois pontos diante do atual líder da Bundesliga. Apesar da qualidade do adversário, o Arsenal foi superior durante boa parte da partida. “Estamos um pouco decepcionados com o resultado”, disse Kepa ao site oficial do clube. “Acho que era um jogo que deveríamos ter vencido, criamos chances suficientes. Acho que jogamos muito bem contra uma equipe muito forte. Às vezes o futebol é assim, mas, se continuarmos jogando e criando chances desse jeito, acho que estamos no caminho certo.”

Em busca do gol até o fim

O clima no Emirates Stadium era eletrizante, com a torcida da casa incentivando o time em busca do gol decisivo nos minutos finais. O Arsenal se lançou ao ataque para tentar a vitória, mas a defesa do Dortmund resistiu e garantiu o empate. Para Kepa, não conseguir marcar aquele gol no fim foi a principal causa da frustração no elenco após a partida.

“Queríamos vencer, estávamos jogando diante da nossa torcida. Pressionamos até o fim, o ambiente estava incrível, acho que chegamos muito perto. Quando você não consegue marcar aquele gol no fim, fica um pouco frustrado, mas acho que precisamos levar em conta os pontos positivos. Acho que jogamos muito bem, eles são os primeiros colocados da Bundesliga. São uma equipe muito boa e acho que jogamos bem contra eles”, continuou o goleiro de 32 anos.

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Pronto para entrar em campo

Substituir Raya exigiu uma rápida mudança de mentalidade de Kepa, que passou boa parte da temporada como reserva. O espanhol, porém, afirmou que estava preparado para o desafio e ficou satisfeito com a oportunidade de contribuir para a campanha europeia do time. Ele destacou a diferença entre esta partida como titular e outras ocasiões em que precisou entrar em campo de última hora.

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“Pelo menos hoje tive tempo de aquecer antes de entrar!”, disse, sorrindo, ao falar sobre a mudança de última hora na escalação inicial. “Mas, sim, estou feliz por ter jogado, feliz por ajudar o time. É para isso que treinamos, é para isso que estamos aqui. Quando temos a oportunidade de entrar, tentamos dar o nosso melhor.”

De olho nos próximos desafios

A fase de liga da Champions League segue em aberto à medida que a competição se aproxima das rodadas finais. O Arsenal terá uma difícil visita ao Real Madrid no início de dezembro, em uma partida que pode definir sua posição final na tabela. Kepa acredita que o elenco precisa manter a disciplina enquanto o calendário fica mais intenso em várias competições.

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“Vai ser assim até o fim”, acrescentou Kepa. “É a Champions League, nada é fácil. Todo jogo é difícil; estamos sentindo isso em todas as partidas. Precisamos manter o foco, avançar passo a passo. Acho que temos um jogo grande e importante no fim de semana. Então, vamos pensar em um dia de cada vez.”