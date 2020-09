Keno vira símbolo do Atlético-MG, time que mais busca o gol no Brasileirão

Atacante do clube mineiro fez os três gols da vitória sobre o Grêmio. É o segundo jogo consecutivo que Keno marca três gols

O Atlético Mineiro voltou à liderança do Brasileirão 2020. O time comandado por Jorge Sampaoli bateu o , por 3 a 1, no Mineirão e se isolou no lugar mais alto da tabela de classificação do certame nacional. O é o time que mais procura o gol e o que mais marcou, também. Seu novo artilheiro, Keno, chegou à marca de homem com mais gols pela equipe no campeonato em apenas dois jogos.

O atacante ex- estava em grande forma na noite desse sábado (26), mais uma vez. O atleta marcou os três gols da vitória dos mineiros sobre os gaúchos e confirma a boa fase e sua adaptação às ideias de Jorge Sampaoli.

Keno nunca tinha marcado três gols em uma partida em sua carreira. Aos 31 anos ele conseguiu o feito duas vezes consecutiva. Na maluca vitória do Galo sobre o Atlético Goianiense por 4 a 3, o ex-Palmeiras balançou as redes três vezes. No duelo de forças contra o Grêmio de Renato Portaluppi, o atacante guardou mais três tentos.

Números como esse já levaram o camisa 11 à artilharia da equipe no campeonato brasileiro. Ele também não tinha marcado nenhum gol nos nove jogos anteriores ao do Atlético Goianiense.

O Galo terminará a 12ª rodada do Brasileirão como líder isolado e não poderá ser alcançado por nenhum outro concorrente e Keno tem um peso fundamental para que a situação acontecesse dessa forma.

Sem os seis gols em dois jogos, o Galo teria perdido os confrontos e estaria com 18 pontos, igual ao Palmeiras, que ocupa o quarto lugar. Os seis gols de Keno nos últimos dois jogos renderam seis pontos ao Galo.

A afirmação de Keno vem em um momento em que o Atlético Mineiro é a equipe que mais finaliza e mais acerta o alvo no Brasileirão 2020. De acordo com o Globo Esporte, o time comandado por Jorge Sampaoli tem, em média, 16,4 finalizações por partida e acerta o alvo, em média, 6,4 vezes a cada 90 minutos.

A busca por um futebol ofensivo tem coroado o atacante que viveu bons momentos no , depois no Palmeiras. Vendido ao Pyramids, do , ele chegou a ser especulado em várias equipes brasileiras e acabou desembarcando em Minas Gerais, para trabalhar sob a batuta de Sampaoli, que já começa a colher os frutos com o jogador de 31 anos.