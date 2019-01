Keno dá assistência para gol da vitória do Pyramids em clássico contra o Al Ahly

Com oito gols e cinco passes decisivos, atacante vem sendo o grande nome da equipe vice-líder da competição nacional

O Pyramids derrotou o arquirrival Al Ahly, por 2 a 1, de virada, na última sexta-feira (4), em casa, em jogo atrasado da oitava rodada do Campeonato Egípcio, graças a mais uma grande atuação de Keno. O atacante brasileiro foi o responsável pela assistência para o gol da vitória da equipe da cidade de Assiut.

Principal jogador do Pyramids na temporada, o ex-atleta do Palmeiras já soma oito gols e cinco assistências em 17 partidas pelo clube egípcio. No dia seguinte ao confronto, o brasileiro comemorou a vitória no clássico.

”Desde que cheguei aqui, já sabia que o Al Ahly era nosso maior rival e precisávamos ganhar deles. Foi duro, mas foi muito bom ter conseguido a vitória porque o nosso torcedor também queria demais esse resultado. Fico contente por ter ajudado, mais uma vez, e vamos seguir em busca do título até o final”, afirmou.

Com mais um triunfo, o vice-líder Pyramids chegou aos 33 pontos em 16 jogos e abriu seis de distância para o terceiro colocado Misr Lel Makasa, que já jogou 17 vezes. O líder da competição nacional é o Zamalek, com 38 pontos em 15 partidas.