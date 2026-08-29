Kenny Tete se aproxima de saída do Fulham: jogador de Amsterdã chega a acordo pessoal

Parece que Kenny Tete vai trocar de clube antes do fechamento da janela de transferências. Fabrizio Romano informa que o lateral-direito do Fulham chegou a um acordo pessoal com o Everton, que agora negocia com o clube londrino.

Tete tem contrato com o Fulham até meados de 2028, com opção por mais uma temporada. Ainda se sabe pouco sobre o valor pedido pelo Fulham ou a oferta do Everton.

O Everton já vinha precisando de um novo lateral-direito desde a saída do ídolo do clube Séamus Coleman, e tudo indica que será Tete. O jogador de Amsterdã tem valor de mercado de oito milhões de euros.

Tete foi durante muito tempo titular absoluto no Craven Cottage sob o comando do técnico Marco Silva, mas o português saiu para trabalhar em seu país natal, no Benfica.

Álvaro Arbeloa assumiu o comando e, na primeira partida da liga na temporada, contra o Chelsea, Tete ficou noventa minutos no banco. Timothy Castagne (30), da mesma idade, foi o escolhido.

Tete atuou por noventa minutos no meio da semana pela Copa da Liga Inglesa contra o AFC Wimbledon, o que normalmente representa uma má notícia em relação ao seu lugar entre os titulares na Premier League.

Tete passou pelas categorias de base do Ajax e também se firmou no time principal do clube. Depois de 55 partidas, transferiu-se para o Olympique Lyon e, três anos depois, foi para o Fulham. Até o momento, Tete disputou 145 jogos pelo clube.