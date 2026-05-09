Kenneth Taylor poderia ter ido para outro clube além da Lazio neste inverno: “Mas eles não tinham verba”

Kenneth Taylor mudou-se do Ajax para a Lazio no inverno passado e, hoje, é parte integrante do time titular do clube italiano. No entanto, por pouco não foi o meio-campista que jogaria agora no FC Porto, do técnico Francesco Farioli.

No verão passado, Taylor já esteve perto de uma transferência para o Porto. Farioli, com quem trabalhou na temporada passada no Ajax, queria levá-lo para o clube português.

“O negócio não deu certo porque o Ajax não quis me vender para aquele clube”, conta Taylor agora ao De Telegraaf. “Fiquei chateado com isso por causa da minha relação com o Francesco.”

“Não que tenha sido um castigo, veja bem. Mas, por causa disso, tive que ficar seis meses a mais no Ajax, enquanto eu poderia e queria fazer uma transferência. Não foi difícil mudar de ideia.”

No inverno passado, o Porto voltou a se interessar por ele, revela o holandês. “Mas, na verdade, não havia orçamento. A Lazio Roma me atraiu, porque é um clube maravilhoso em uma competição fantástica, com um excelente treinador.”

Embora agora esteja feliz na Roma, Taylor ainda relembra com carinho a parceria com Farioli no Ajax. “Embora tenha terminado de forma dramática, foi uma temporada muito especial para todos nós.”

“O Francesco realmente transformou o time em uma equipe. Ele nos ensinou muito sobre futebol, mas também nos trouxe muitas coisas ao criar um grupo coeso.”

No fim das contas, Taylor acabou indo para a Lazio, por cerca de 17 milhões de euros. Até agora, ele disputou 19 partidas oficiais pelo clube, todas como titular, nas quais marcou três gols e deu duas assistências.