Kenneth Taylor fala sobre as chances na Copa do Mundo com a seleção holandesa: “Entrei em contato com o técnico da seleção e...”

Kenneth Taylor “não está realmente” preocupado com uma possível convocação para a seleção holandesa para a Copa do Mundo. Foi o que o meio-campista da Lazio disse ao jornal De Telegraaf.

Taylor estreou pela seleção holandesa em setembro de 2022. Desde então, disputou cinco partidas internacionais. O jogador de Alkmaar disputou sua última partida pela Holanda em março de 2025, contra a Espanha.

Quando questionado se está pensando atualmente em uma possível convocação para a seleção holandesa para a Copa do Mundo, Taylor responde: “Muitos amigos e companheiros de equipe também me fazem essa pergunta. E devo dizer: não estou pensando nisso.”

“Tenho mantido contato frequente com o técnico da seleção e sei o que ele pensa de mim. Ele sabe do que posso oferecer, mas, no fim das contas, a decisão de me convocar ou não é dele.”

O ponto mais baixo da carreira internacional de Taylor é, sem dúvida, a partida contra a França (derrota por 4 a 0) em março de 2023. A seleção holandesa já perdia por 3 a 0 após pouco mais de 20 minutos e, aos 33 minutos, Taylor já havia sido substituído.

“Naqueles dias, foi dramático passar por isso. Que fique claro”, diz ele sobre o assunto. “Mas são momentos que me fizeram crescer, que me tornaram mais forte e que me amadureceram muito rapidamente. O fato de eu ter participado da Liga das Nações contra a Espanha e marcado um pênalti foi a confirmação disso.”

Por fim, Taylor não quer explicar por que acha que seria uma mais-valia para a seleção holandesa. “Desde os 15 anos, faço tudo com minhas próprias forças, trabalhando duro e jogando bem. Por isso, não preciso me vender na mídia. No fim das contas, é o técnico da seleção que decide quem vai.”