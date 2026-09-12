Kenneth Taylor e Tijjani Noslin são importantes para a Lazio, que, após uma recuperação espetacular, precisa se contentar com um ponto

Lazio e Milan ficaram no empate neste sábado em um duelo de futebol envolvente. O artilheiro Tijjani Noslin e Kenneth Taylor ainda tiveram grande importância para o time da casa, mas, após o intervalo, o reserva Diego Moreira deixou tudo igual para o Milan: 2 a 2.

A Lazio, com Taylor, Noslin e também Josip Sutalo entre os titulares, começou bem a partida, com Matteo Cancellieri em destaque. O ponta-direita primeiro pediu pênalti, não ganhou, mas depois abriu o placar aos 10 minutos. Um cruzamento rasteiro foi completado com atenção por Cancellieri na segunda trave.

No momento seguinte, o 2 a 0 estava mais no ar do que o 1 a 1. Mattia Zaccagni ainda obrigou Mike Maignan a fazer uma grande defesa, mas o goleiro francês não conseguiu evitar que, cinco minutos antes do intervalo, saísse mesmo o segundo gol da Lazio.

Kenneth Taylor colocou a bola rasteira na frente do gol, o que permitiu que Tijjani Noslin levasse perigo. O atacante primeiro mandou a bola no travessão, mas, no rebote, acertou desta vez: 2 a 0.

No segundo tempo, o Milan precisava mudar de postura, e o técnico Rúben Amorim percebeu isso perfeitamente. O português fez três substituições, entre elas a entrada de Diego Moreira. Ele acabaria assumindo o papel principal após o intervalo.

Em um espaço de dois minutos, entre os 65 e 67, Moreira marcou duas vezes. Primeiro, acertou uma bela finalização de voleio para diminuir, e pouco depois também fez o 2 a 2 após assistência de Adrien Rabiot.

Assim, o Milan voltou de uma vez ao jogo. Na reta final, as duas equipes já não conseguiram mais colocar o adversário de joelhos, e os pontos acabaram divididos. Para a líder Lazio, foi a primeira perda de pontos da temporada; o Milan está em quarto lugar na Serie A.