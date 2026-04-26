Kenneth Perez tem uma opinião clara sobre o atacante do Ajax, Mika Godts

Kenneth Perez está muito impressionado com o desempenho de Mika Godts, como o analista deixou claro durante o programa “Dit was het Weekend” da ESPN. O atacante do Ajax fez uma excelente partida contra o NAC Breda e, com dezesseis gols e onze assistências, apresenta um bom rendimento na Eredivisie nesta temporada.

“Ele é, sem dúvida, um jogador especial”, começa Perez. “Estou assistindo ao Ajax e, quando ele recebe a bola, você sabe: agora algo vai acontecer.”

“É legal ver o Berghuis dar passes, mas ele, claro, não consegue driblar ninguém. Mas o Godts consegue. Ele tem esse dom.”

“Quando ele recebe a bola, tenho certeza de que o lateral-direito pensa: ‘Meu Deus, agora vou ter que fazer alguma loucura de novo’. Godts é realmente a razão pela qual você vai assistir ao Ajax e a razão pela qual o Ajax ainda tem chances.”

“Eles jogam de forma inteligente. Os laterais são sempre marcados, para que Godts fique livre. O lateral adversário também fica em dúvida. Você sabe o quão perigoso ele é, então, como lateral-direito, você não sabe se deve avançar.”

“Quando o Go Ahead Eagles jogou contra um Ajax muito fraco, o Mats Deijl não parava de avançar. O Ajax marcou o gol no contra-ataque. Depois disso, perguntei a ele: ‘Por que você simplesmente não ficou com o Godts? Ele é o único que faz alguma coisa no Ajax!’

“É um jogador especial, mas não há a menor garantia de que ele possa desempenhar um papel significativo na Premier League”, conclui Perez com cautela.