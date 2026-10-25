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imago-sport-1085038979.jpgPro Shots
Siep Engelen
Traduzido por

Kenneth Perez tem opinião muito clara sobre a comemoração de Lutsharel Geertruida em gol anulado no jogo entre PSV e Feyenoord

PSV x Feyenoord
PSV
Feyenoord
Eredivisie
L. Geertruida

Por um momento, parecia que justamente Lutsharel Geertruida marcaria o gol da vitória em PSV - Feyenoord (1-1), mas seu gol foi anulado por impedimento. O lance é discutido na análise pós-jogo da ESPN

"Ele finalizou muito bem", disse Karim El Ahmadi. "No segundo tempo, passou a aparecer cada vez mais no meio-campo, e esse foi um gol realmente fantástico. Uma finalização fantástica com a esquerda." 

Em seguida, Milan van Dongen afirma que não teve a impressão de que Geertruida pretendia comemorar de forma muito discreta. "E por que faria isso?", responde Perez de imediato. 

O comentarista também não entende o ódio dos torcedores do Feyenoord por Geertruida. "O Feyenoord não tinha dinheiro para contratar Geertruida. Então, é preciso procurar outras opções." 

"O PSV tinha esse dinheiro e estava disposto a gastá-lo. Bom, se você quer jogar futebol, essa é a sua escolha", diz ele, mostrando entender perfeitamente Geertruida. 

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Geertruida, aliás, já havia tido papel de destaque no clássico em Eindhoven. O defensor deu uma assistência primorosa para Guus Til abrir o placar. 

Depois da partida, Geertruida também atraiu a atenção das câmeras. Uma conversa amigável com Jeremiah St. Juste saiu de controle de repente.

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