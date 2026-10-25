Por um momento, parecia que justamente Lutsharel Geertruida marcaria o gol da vitória em PSV - Feyenoord (1-1), mas seu gol foi anulado por impedimento. O lance é discutido na análise pós-jogo da ESPN.

"Ele finalizou muito bem", disse Karim El Ahmadi. "No segundo tempo, passou a aparecer cada vez mais no meio-campo, e esse foi um gol realmente fantástico. Uma finalização fantástica com a esquerda."

Em seguida, Milan van Dongen afirma que não teve a impressão de que Geertruida pretendia comemorar de forma muito discreta. "E por que faria isso?", responde Perez de imediato.

O comentarista também não entende o ódio dos torcedores do Feyenoord por Geertruida. "O Feyenoord não tinha dinheiro para contratar Geertruida. Então, é preciso procurar outras opções."

"O PSV tinha esse dinheiro e estava disposto a gastá-lo. Bom, se você quer jogar futebol, essa é a sua escolha", diz ele, mostrando entender perfeitamente Geertruida.

Geertruida, aliás, já havia tido papel de destaque no clássico em Eindhoven. O defensor deu uma assistência primorosa para Guus Til abrir o placar.

Depois da partida, Geertruida também atraiu a atenção das câmeras. Uma conversa amigável com Jeremiah St. Juste saiu de controle de repente.