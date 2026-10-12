Kenneth Perez revela ao vivo na TV uma grande notícia sobre Nigel de Jong: "Isso não podia vir a público!"

Nigel de Jong renovou seu contrato com a Federação Holandesa de Futebol (KNVB), segundo revelou Kenneth Perez no Voetbalpraat, programa de debates da ESPN. A notícia, porém, ainda não deveria ter sido divulgada.

No programa, discute-se se Clarence Seedorf pode continuar como membro do conselho da KNVB. Isso porque o ex-meio-campista assinou contrato como treinador do Corinthians no domingo.

Para Perez, isso não representa problema algum. Segundo o comentarista dinamarquês, há poucos assuntos que exigem acompanhamento ativo, e as reuniões também podem ser realizadas pelo Zoom.

Martijn Krabbendam, jornalista que cobre o Feyenoord pela VI, discorda categoricamente. Ele cita o contrato do diretor técnico De Jong, que está perto do fim, como uma questão que precisa ser analisada.

"Pelo que sei, Nigel de Jong acabou de assinar um contrato de longa duração com a KNVB", rebate Perez. "Acho que isso ainda não deveria ter vindo a público, mas essa é a intenção", diz Vincent Schildkamp, tentando contornar a situação.

De Jong tem, em Zeist, um contrato até 2027, mas, ao que parece, já o renovou. Perez não revelou até quando vai o novo vínculo.