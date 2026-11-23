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Kenneth Perez rasgou elogios à Noruega nesta segunda-feira, no Voetbalpraat. Graças a uma forte ofensiva nos minutos finais, a equipe garantiu na semana passada uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações às custas da Dinamarca.

"Uma dica para os treinadores: recomendo que assistam aos últimos oito minutos de Dinamarca x Noruega", disse Perez, referindo-se à vitória espetacular dos noruegueses por 3 a 2, que garantiu a classificação às quartas de final.

"A Dinamarca vencia por 2 a 1. A Noruega precisava ganhar e marcar dois gols em sete minutos", prosseguiu o comentarista dinamarquês. "O que me chamou a atenção foi a calma com que a Noruega jogou para criar chances. Muitas vezes, os times agem com pressa, como vimos também neste fim de semana. Sem pensar nas jogadas, fazem qualquer coisa."

"Mas a forma como a Noruega fez isso me impressionou muito. Foi às custas do meu país, a Dinamarca, mas gostei de ver como jogaram. Com critério, muita calma e bons ataques. Construindo bem as jogadas, em vez de fazer 15 ataques sem pensar."

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Perez continuou: "Martin Ødegaard muitas vezes recuava para buscar a bola com os zagueiros centrais. Depois, a equipe tocava de lado mais uma vez e voltava a bola. Foi assim que a Noruega conseguiu acionar os jogadores da frente."

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"E, claro, houve um pouco de sorte. Um pênalti por toque de mão no último minuto. Mas o que quero dizer é que eles fizeram o 2 a 2 aos 83 minutos. E Haaland marcou o 3 a 2 aos 96", lembrou Perez.

"No domingo, também deu para ver como os times muitas vezes agem com pressa. Acabam lançando a bola de qualquer jeito e coisas assim. Porque falamos muito de um plano B. Muitas vezes, é uma bola alta para um zagueiro que está lá na frente. Pode funcionar. Mas, em vez de quantidade, a Noruega escolheu a qualidade", elogiou o ex-jogador.

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"Achei realmente impressionante ver aqueles últimos sete minutos. É claro que eu ainda não sabia qual seria o resultado. Mas pensei: eles estão fazendo isso com inteligência", afirmou Perez.

A Noruega enfrenta a Inglaterra nas quartas de final da Liga das Nações. Os jogos serão disputados em março do ano que vem.