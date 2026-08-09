Kenneth Perez rasga elogios a Marc ter Stegen após estreia pelo Ajax: “O segundo goleiro que melhor joga com os pés da Holanda”

Marc ter Stegen teve uma estreia bem-sucedida pelo Ajax neste domingo, contra o PEC Zwolle. O goleiro não foi vazado e, com uma defesa crucial antes do intervalo, também teve participação importante na vitória por 0 a 2. O analista Kenneth Perez rasga elogios ao veterano de 34 anos no Dit was het Weekend da ESPN.

Aos 34 minutos, com o placar em 0 a 0, o Ajax parecia prestes a sair atrás quando Tobias Sommer apareceu para cabecear um cruzamento preciso de Dylan Mbayo. Ter Stegen, porém, salvou o Ajax com um reflexo felino.

O jogador emprestado pelo Barcelona também fez uma partida sólida depois dessa defesa. Após o cartão vermelho para Sherel Floranus, o time de Amsterdã decidiu o jogo na reta final com Jorthy Mokio e Julian Brandt.

Perez escolhe Ter Stegen como seu 'homem do fim de semana'. "Primeiro porque acho realmente especial que alguém do Barcelona venha para a Holanda para jogar no gol. Foi toda uma novela, mas no fim ele veio."

"Também ouvi Ryan Thomas (capitão do PEC, nota da redação) dizer que ele é 'um tipo diferente de goleiro'. Acho que ele vai ser realmente muito importante para o Ajax. Principalmente também com os pés." Ainda assim, Perez vê um goleiro na Eredivisie que considera melhor com a bola nos pés.

"Koeman ainda segue sendo o goleiro que melhor joga com os pés na Holanda, mas acho que ele vem logo em segundo", diz o dinamarquês, de forma elogiosa, sobre o goleiro do Telstar. Koeman ainda fez uma excelente partida no sábado, fora de casa, contra o NEC (1 a 2).

"Você vai tirar muito proveito dele", continua Perez sobre Ten Stegen. "Principalmente pelas boas defesas dele. Você realmente precisa chutar muito no canto para marcar contra ele. Eu realmente acho isso. Ele está acostumado com isso no Barcelona, essa é realmente uma diferença."

"Assim como Unnerstall foi muito importante para o FC Twente há algumas temporadas, ele vai ser isso para o Ajax", garante Perez. Agora, Ter Stegen volta suas atenções com o Ajax para a terceira fase preliminar da Conference League, contra o Shelbourne FC. O jogo de volta será realizado na Irlanda na quinta-feira.