O AZ começou recentemente de forma excelente a nova temporada, com uma vitória por 4 a 0 sobre o campeão nacional PSV na Johan Cruijff Schaal. Na primeira rodada da Eredivisie, depois venceu o ADO Den Haag por 2 a 0, antes de o time de Alkmaar dominar o FC Utrecht em vários momentos no próprio estádio neste sábado (4 a 1). O analista Kenneth Perez está encantado com o AZ como um todo, mas ao mesmo tempo também é muito crítico em relação a Kees Smit.

Ao lado do FC Groningen, o AZ é a única equipe que conquistou os seis pontos nas duas primeiras partidas e lidera a Eredivisie pelo saldo de gols (+5 contra +4). "Fora os primeiros cinco minutos, fiquei muito, muito impressionado com o AZ. Como eles conseguiram novamente colocar tudo totalmente sob controle."

O FC Utrecht começou bem a partida, mas depois foi dominado em vários momentos pelo AZ, que jogou de forma leve e solta. "Mais tarde também deu para ver que o (técnico do Utrecht, nota da redação) Correia não tem exatamente os jogadores para a maneira como quer jogar. Mas como eles (AZ, nota da redação) conseguem sair jogando mesmo sob pressão...", elogia Perez.

"E aí você precisa de um centroavante que consiga fazer isso: segurar a bola, acionar o homem certo", diz Perez, também muito satisfeito com a atuação de Mexx Meerdink, que marcou uma vez. "Essa aqui, como ele ajeita a bola aqui, e essa também", vibra Perez ao ver as imagens do atacante.

Kees Smit causou uma impressão consideravelmente pior no analista dinamarquês. "Ele tomava a decisão errada toda vez, o que foi irritante demais. Toca essa bola no espaço para o Daal ali!", analisa Perez sobre imagens de Smit. "Aí você teria desmontado tudo. Não, puxa para trás. Nossa, como o Smit tomou muitas decisões erradas na posição de camisa 10!"

"Foi realmente mérito dos garotos, que continuaram tendo coragem, e do Meerdink. Kwakman, que jogou bem no meio-campo, com Koopmeiners dando equilíbrio. Kwakman jogou bem. Eu gostei do AZ, gostei mesmo deles."

"Antigamente, quando você ia jogar em Utrecht, sempre ficava bastante impressionado, porque eles naturalmente sempre começam com muita intensidade. Então você precisa mesmo se manter atento por um tempo para conseguir sair dessa e não entrar naquele clima todo. Eles fizeram isso perfeitamente", conclui Perez.

Kees Kwakman então comenta as críticas a Smit. "Smit tem a tendência de, como camisa 10, ficar muito perto do meio-campo. Isso não é tão estranho, ele quer muito receber a bola e também é quando rende melhor. Mas ele vai ter de acrescentar ao jogo dele o fato de, de vez em quando, ficar longe dali, como Valente e Zechiël fazem nessa posição."

"Aí ele recebe a bola um pouco mais tarde, mas, quando joga nessa posição de 10, ele acaba indo de novo em direção à bola, e veja como as distâncias ficam curtas então", descreve Kwakman sobre uma situação de funil no AZ.

"Mas, se você o deixa correr e ganhar velocidade... Nisso ele é naturalmente fantástico. Só que, como 10, ele também precisa às vezes não querer a bola. E isso é complicado para alguém que talvez seja o melhor jogador tecnicamente", conclui Kwakman.