Embora o Feyenoord tenha reagido bem no segundo tempo contra o PSV, Kenneth Perez avaliou que a qualidade do jogo continuou baixa. Ele fez a análise após a partida, à ESPN.

"O jogo foi de um lado para o outro o tempo todo, uma espécie de futebol de correria desenfreada", começou Perez. "Foi divertido de assistir, mas a qualidade não foi boa. Esse Ferri... Acho que hoje ele não dominou uma bola sequer direito."

Perez reconheceu que foi uma partida muito difícil para o atacante do Feyenoord se destacar, mas, ainda assim, esperava mais. "É claro que ele teve condições difíceis para jogar, ficou muitas vezes sozinho e foi pressionado pelos adversários."

"Mas é assim que o jogo favorece Zechiël. Se Ferri deixar a bola para ele, Zechiël pode se desvencilhar do marcador. E isso quase não aconteceu", concluiu Perez.

"É claro que, do ponto de vista ofensivo, você ficaria feliz se alguém tivesse essa capacidade. Pode até se irritar com ele durante 89 minutos, pensando: 'Vamos, participe do jogo.' Mas agora..."

No Feyenoord, a qualidade no domingo veio principalmente de Anis Hadj Moussa, autor do gol do empate em 1 a 1. Na reta final, o argelino levou perigo várias vezes dentro da área, mas o gol da vitória não saiu em Eindhoven.

Assim, o Feyenoord segue na liderança da Eredivisie, com quatro pontos de vantagem sobre AZ e PSV. A equipe de Alkmaar ainda enfrenta o FC Twente neste domingo.