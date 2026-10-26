Kenneth Perez vê um papel importante para Daley Blind no Ajax e gostaria de escalar o experiente canhoto como volante. O comentarista da ESPN não está totalmente convencido por Sofyan Amrabat, que atualmente joga nessa posição. Segundo Perez, o Ajax precisa sobretudo de um jogador que traga tranquilidade ao meio-campo e faça o time jogar.

Blind voltou a jogar no domingo após um longo período afastado por lesão, na difícil partida fora de casa contra o Sparta Rotterdam (1-2). O veterano de 36 anos entrou aos 89 minutos no lugar de Julian Brandt e ajudou o Ajax a segurar a vitória. Com os três pontos, o time de Amsterdã ultrapassou o PSV na tabela e reduziu para três pontos a distância para o líder Feyenoord.

Na edição de segunda-feira à noite do Voetbalpraat, da ESPN, a irregularidade do Ajax foi tema de uma longa discussão. Sjoerd Mossou observa que, entre os clubes tradicionalmente grandes, o Ajax é o que mostra menos estabilidade e chega a chamar de "desastroso" o segundo tempo contra o Sparta. Perez acredita que o retorno de Blind pode ajudar bastante a resolver esse problema.

"Daley Blind talvez possa trazer mais estabilidade", afirma Perez. "Ele certamente contribui muito para a construção das jogadas desde a defesa. Youri Baas também faz isso, mas Blind é, claro, alguém contratado por sua experiência."

Segundo Perez, as principais qualidades de Blind não estão no aspecto físico. "Ele não foi contratado por sua velocidade ou força, mas para ter em campo alguém capaz de orientar os companheiros", explica o ex-jogador. O comentarista ressalta que, em sua opinião, uma boa orientação dentro de campo pode fazer uma grande diferença em muitos clubes.

Quando o apresentador Wouter Bouwman pergunta em que posição escalaria Blind, Perez não precisa pensar muito. "Como camisa 6, para ser sincero", responde o dinamarquês, apontando para a posição de Amrabat. Ele não demonstra grande entusiasmo pelo jogador da seleção marroquina: "Amrabat até vai bem, ou pelo menos corre muito e por todo o campo. Ele se movimenta bastante."

Perez prefere outro tipo de jogador como volante no Ajax. "Gosto mais de alguém que receba a bola com calma, toque para a camisa certa e quebre linhas", explica. "Porque acho que a posição de camisa 6 é a nova camisa 10. É ela que faz seu time jogar."

Martijn Krabbendam ri da maneira como Perez descreve as qualidades de Amrabat. "É curioso como um jogador desses é analisado, não? Ele corre, se esforça muito e se movimenta bastante", observa o jornalista que acompanha o Feyenoord. Perez, porém, mantém sua posição: "Isso pode ser suficiente e, para muita gente, a reação é: uau, veja como ele se esforça. Mas eu prefiro outra coisa."