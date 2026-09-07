Kenneth Perez está impressionado com a atuação de Jorthy Mokio contra o PSV. O meio-campista de dezoito anos do Ajax impressionou sobretudo antes do intervalo, mas precisou sair com cãibras no segundo tempo, e é justamente isso que preocupa Perez.

Mokio começou entre os titulares do Ajax e acabou aguentando 73 minutos. “Se Mokio tivesse parado depois de um tempo, você diria: ele tem que jogar no Paris Saint-Germain ou no Bayern de Munique”, afirma Perez nesta segunda-feira à noite no Voetbalpraat da ESPN.

Depois do intervalo, porém, o ex-meio-campista também viu no que ainda falta ao grande talento do Ajax. “Aí ele é o primeiro a ter cãibra, o primeiro a ficar esgotado. E isso, claro, não é suficiente para conseguir acompanhar nesses jogos de Champions League, no mais alto ritmo possível.”

“Aí você aguenta dez minutos e é atropelado. Isso foi uma pena, porque como ele foi bem e como é habilidoso.”

O jornalista Willem Vissers destaca que Mokio, aos dezoito anos, ainda tem tempo suficiente para se desenvolver. “Esse passo ele ainda precisa dar. E a pergunta é: ele consegue dar esse passo? Essa é, claro, sempre a questão.”

Perez, por sua vez, vê um problema para a continuidade do desenvolvimento do belga. “Você não consegue dar esses passos se não joga”, diz o analista, referindo-se à concorrência do reforço Sofyan Amrabat. “E o problema na Holanda é: se você não joga, então realmente não joga em lugar nenhum. Se você não joga no time principal, não joga no Jong. Embora eu ache que Mokio ainda poderia até jogar no A1 (atual sub-19, red.).”

Vissers completa: “No Ajax, eles estão há anos reclamando de um camisa 6. Eles contrataram Amrabat porque dizem: Mokio é bastante bom, mas não para o nível que eles buscam.”

Perez, porém, acha que Mokio pode impor isso principalmente por conta própria, mantendo seu nível de forma consistente. “Também é culpa dele, porque se ele apresentasse isso toda vez, também fora de casa contra o Excelsior, eles nunca teriam precisado buscar um camisa 6.”