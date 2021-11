Kenedy lesiona o tornozelo, não consegue atuar e frustra Renato Gaúcho

O Flamengo abriu dois gols de vantagem diante do Athletico-PR, nesta terça-feira, na Arena da Baixada, mas sofreu o empate e agora precisa secar o Atlético-MG, que enfrenta o Grêmio, nesta quarta-feira (3), no Mineirão.

Mais uma vez o técnico Renato Gaúcho foi alvo de duras críticas da torcida, uma vez que o Flamengo terminou a partida com três zagueiros, três volantes e três laterais. As mexidas fizeram com que a equipe recuasse bastante, sofrendo o empate.

Um dos questionamentos durante a entrevista coletiva foi o motivo do treinador não ter utilizado Kenedy, atacante que veio emprestado ao Flamengo junto ao Chelsea e com pinta de grande reforço.

Na coletiva de imprensa, Renato disse que Kenedy estava com dores no tornozelo.

"O Kenedy viajou com o tornozelo inchado, se machucou no treino ontem. No intervalo, ele me disse que não tinha condições de entrar em campo. No segundo tempo, tirou a chuteira e começou a fazer o tratamento", disse o treinador.

Kenedy sofreu uma entorse no tornozelo no treino da última segunda-feira. O departamento médico, no entanto, avaliou que ele teria condições de ficar à disposição para jogar alguns minutos.

No intervalo do jogo, Renato falou com o atacante que, com o tornozelo inchado e dores, disse que não teria condições de atuar. A situação causou frustração no treinador.

Contratado com pompa, Kenedy ainda não se firmou no time carioca. Desde que chegou ao Flamengo, ele disputou 10 jogos e anotou um gol, diante do Juventude, na vitória por 3 a 1.

O atacante, no entanto, teve menos de 250 minutos em campo até o momento.