Kenedy diz que Flamengo é maior da América e avisa: "vou fazer o meu melhor"

Atacante foi apresentado oficialmente na manhã desta sexta-feira (27) e concedeu entrevista coletiva

O atacante Kenedy, novo reforço do Flamengo, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (27) e foi direto para São Paulo, onde está a delegação do Flamengo que encara o Santos, neste sábado (28).

Kenedy concedeu entrevista coletiva e foi oficialmente apresentado no Flamengo. Nervoso, o atacante rasgou elogios ao clube e falou da expectativa de vestir a camisa do time carioca.

"Estou muito feliz de estar aqui, estava ansioso. Queria agradecer a dedicação e carinho. Cheguei, estou ansioso e pronto para começar. O Flamengo é o melhor da América Latina, é um time que todos estão vendo, um time grande. É trabalhar e fazer o melhor para alcançar sucesso".

Abaixo, confira alguns trechos da coletiva de Kenedy:

Reencontro com o Fluminense, clube que o formou

Vai ser natural, estou vestindo o manto do Flamengo e vou fazer o meu melhor.

Conversas com Pedro e Gerson

Conversei com Gerson, quando anunciou, ele mandou mensagem desejando boa sorte. Falei com o Pedro também. Ambos desejaram boa sorte para mim.

Entrosamento com a equipe

Vai ser fácil, Flamengo é um grande clube, de grande jogadores, de qualidade. Estou chegando para somar e fazer o melhor. Vai ser um prazer jogar do lado dos três e poder ajudar da melhor forma.

Lei do ex contra o Chelsea no Mundial de Clubes?

Temos três jogos pela frente. Vamos fazer o melhor. Mas primeiro temos que ganhar a Libertadores.

Kenedy volta ao Rio de Janeiro e não segue com a delegação do Flamengo para a partida contra o Santos. O jogador se recuperou recentemente na Covid-19 e estará com o grupo a partir da próxima semana.