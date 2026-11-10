Juventus recebe ótima notícia sobre recuperação de Yildiz
Yildiz está cada vez mais perto de voltar a jogar pela Juventus após um período frustrante afastado dos gramados. O jogador de 21 anos está fora por causa de uma lesão desde agosto, um desfalque significativo para o clube italiano. Segundo o Tuttosport, o talentoso atacante retomará em breve seu programa de treinos individuais no centro de treinamento de Continassa.
Depois, ele aumentará gradualmente a carga física para recuperar o ritmo de jogo. Yildiz não estará pronto para atuar imediatamente após a atual pausa para jogos de seleções. A Juventus conduz sua recuperação com cautela para garantir que ele volte em condições físicas ideais.
Yildiz revela previsão para seu retorno
O atacante participou recentemente de uma cerimônia em Bolonha, na segunda-feira, para receber o prêmio Bulgarelli Número 8. Durante o evento, deu uma atualização bastante positiva sobre sua recuperação. Yildiz confirmou aos presentes que espera voltar “em dezembro”. O camisa 10 da Juventus expressou sua grande vontade de voltar a campo e contribuir ao lado dos companheiros.
“Estou me sentindo bem e espero voltar a jogar em breve”, explicou Yildiz ao falar de sua condição física. “Sinto muita falta da Juventus. Sinto falta da sensação de jogar futebol.”
Como a Juventus lida com a ausência do camisa 10
A Juventus precisou enfrentar os primeiros meses da temporada sem seu principal jogador na criação de jogadas. Apesar da ausência longa e frustrante, Luciano Spalletti se recusou a usar a lesão como desculpa.
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O clube e a equipe médica estabeleceram um cronograma claro para seu retorno gradual. Uma volta contra o Monza na segunda-feira, 14 de dezembro, no Allianz Stadium, é atualmente considerada a meta mais realista. Yildiz quer acelerar esse processo se seu corpo permitir nas próximas duas semanas. A comissão técnica acompanhará de perto sua evolução diária à medida que ele aumenta a carga de treinos.
Jogos importantes aguardam o atacante
Embora a partida contra o Monza continue sendo o principal objetivo, a Juventus espera, sem alarde, que Yildiz possa integrar a lista de relacionados ainda antes. Sua disponibilidade antecipada seria um reforço oportuno para o movimentado calendário de inverno.
Uma recuperação mais rápida poderia permitir que ele atuasse no jogo em casa contra a Udinese, pelo campeonato nacional, em 6 de dezembro. Outra possibilidade seria viajar para o confronto da Liga Europa contra o Hapoel Be’er Sheva, em Bucareste, apenas quatro dias depois. O retorno em dezembro representaria um enorme reforço para a Juventus no meio da temporada. Agora, Yildiz se concentrará inteiramente em concluir seu trabalho individual em Continassa para concretizar a volta.