Ken: Esta temporada supera tudo o que já fiz na minha carreira

Harry Kane, capitão da seleção inglesa, afirmou que está vivendo atualmente o melhor momento de toda a sua carreira no futebol, ao mesmo tempo em que espera continuar brilhando e batendo novos recordes excepcionais ao longo desta temporada.

Kane havia salvado as esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo na noite da última quarta-feira, ao marcar dois gols no final da partida, levando a equipe do técnico Thomas Tuchel a virar o jogo contra a seleção da República Democrática do Congo e vencer por 2 a 1, garantindo assim a classificação dos “Três Leões” para as oitavas de final, onde enfrentarão o México, um dos anfitriões do torneio.

Com o gol marcado aos 86 minutos, o atacante inglês elevou sua contagem para 72 gols pelo Bayern de Munique e pela seleção de seu país durante a temporada de 2025-2026, uma conquista histórica que o coloca em segundo lugar, logo atrás do recorde lendário de Lionel Messi, que marcou 82 gols na temporada de 2011-2012.

Em declarações feitas no programa de TV oficial da seleção inglesa, o atacante de 32 anos disse, segundo o site da ESPN: “Marcar 72 gols até agora nesta temporada, com a esperança de marcar mais, representa um aumento de cerca de 20 gols em relação ao que conquistei em qualquer temporada anterior da minha carreira, embora eu tenha tido temporadas muito boas no passado”.

O capitão da Inglaterra, que antes da Copa do Mundo ajudou o Bayern de Munique a defender o título da Bundesliga e a conquistar a Copa da Alemanha ao marcar 61 gols nos campos alemães, acrescentou: “Vivi momentos maravilhosos ao longo da minha carreira, mas, considerando o que sinto agora como um todo, posso dizer que me sinto na melhor forma possível quando piso no gramado.”

E Kane continuou, com clara confiança: “Independentemente da situação ou do tipo de oportunidade que surgir, sempre sinto que sou capaz de balançar as redes. Acho que houve uma combinação de todos os fatores positivos que se alinharam no momento certo”.

O artilheiro histórico da Inglaterra se referiu às exigências dos grandes torneios, dizendo: “Quando você disputa um grande torneio, precisa de um pouco de sorte e estar na forma física que almeja, o que nem sempre é fácil depois de temporadas exaustivas; por isso, estou muito grato pela forma como as coisas estão indo este ano. Para mim, o que importa é apenas o próximo jogo; estou com uma excelente disposição mental e aguardo ansiosamente o próximo confronto, e é bom que os jogos estejam se sucedendo rapidamente agora”.