Kempes pede Argentina sem Messi: " Precisa de descanso, e o time, personalidade"

Ex-jogador vê camisa 10 desgastado: "Ele quer, mas os anos vão passando e se sente o cansaço. Fez todo o possível"

A Seleção da pretendia iniciar com a força a sua participação ana para recuperar a confiança não só de seu elenco, mas também para trazer torcida e mídia para o seu lado, após a decepção na em 2018.

Só que a derrota para a (2 a 0), e o empate com o (1 a 1), fizeram com que o ficasse ainda mais pesado na equipe hermana. E Mario Kempes, um dos ídolos do país, pediu uma mudança drástica na Argentina: deixar Messi fora.

"Como as coisas estão, creio que dar um descanso a Messi não seria ruim, ou que ele fizesse uma pausa com a sua própria voz", disse Kempes em entrevista ao TyC Sports.

O argentino analisou ainda o turbulento momento da Argentina e vê a "Messidependência" como um dos principais problemas. "Se os jogadores tem a bola, têm que dar a ele. Falta de personalidade", disse.



(Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty Images)

"O que aconteceria a esta seleção se tirasse Messi? Por que não o tiramos e formamos uma seleção sem Messi, e vemos se florescem os bons jogadores que são em seus clubes?", completou.

O ex-jogador reforçou que Messi é "o melhor do mundo e insubstituível", mas pondera que diante dos maus resultados, Lionel Scaloni deve arriscar.

"É impossível substituí-lo. Não vai encontrar um Messi nos dias de hoje, mas pode forma uma seleção sem ter o melhor do mundo. Pode ir mal, mas mal já foi. Messi estando, não há ninguém com personalidade", disse.



(Foto: Getty Images)

"(Messi) já cumpriu pela seleção. Ele quer, mas os anos vão passando e se sente o cansaço. Fez todo o possível para ganhar algo com a seleção", completou.

Por fim, Kempes reconhecer estar temerário para o próximo duelo da Argentina contra o , no domingo, às 16h (de Brasília), em Alegre.

"O argentino sempre se levantou das quedas, mas não se vê esse temperamento com esses jogadores. Tal como as coisas estão, tenho muito medo do domingo".