Kempes avisa: Messi não vai ser melhor que Maradona mesmo vencendo quatro Copas do Mundo

Para o ídolo argentino, Mario Kempes, apesar de todas as conquistas de Messi ele sempre estará à sombra de sua compatriota falecido

Lionel Messi finalmente encerrou sua seca internacional com a Albiceleste, após conquistar a tão esperada vitória da Copa América contra o Brasil no sábado passado. Isso deixa a Copa do Mundo como a única grande honra que o jogador de 34 anos ainda não recebeu pela seleção.

Mas para o ídolo argentino, Mario Kempes, apesar de todas as conquistas de Messi ele sempre estará à sombra de sua compatriota falecido, um ícone cultural em seu país e em todo o mundo, Diego Maradona.

"Para Messi, o azar é que ele foi o substituto de Diego Maradona", disse Kempes, que venceu a Copa do Mundo em 1978 com a Argentina, para à ESPN. “E é muito difícil ofuscar o Diego, com a idolatria que ele recebeu em todo o mundo."

“Se (Messi) quer ser melhor do que Maradona, ele não vai conseguir, mesmo que ganhe quatro Copas do Mundo consecutivas."

"Ele ainda não ganhou a Copa do Mundo. Não importa quantos (títulos ele) ganhe ou o que ganhe, nunca pode ser comparado ao que Diego fez."

O sucesso de Messi no fim de semana intensificou ainda mais o debate sobre se ele pode ser considerado o maior futebolista moderno de todos os tempos ou se Cristiano Ronaldo é o maior, já que teve sucesso nacional com Portugal no Euro 2016.

Os campeões em casa! 🏆🇦🇷



Como os jogadores da Argentina foram recebidos pela família após a conquista da Copa América 😍 pic.twitter.com/jfLUwCmzpg — Goal Brasil (@GoalBR) July 13, 2021

O primeiro já conquistou 34 prêmios importantes pelo Barcelona - incluindo a Copa del Rey na temporada passada sob o comando de Ronald Koeman - mas conquistou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim 2008, ele não havia conquistado um título com a seleção principal de seu país até esta Copa América.

Sua conquista em termos de troféus supera em muito a de Maradona, que faleceu em novembro passado aos 60 anos. Mas o triunfo deste último na Copa do Mundo, combinado com sua personalidade grandiosa dentro e fora do campo, significa que ele ainda tem algum caminho para alcançar o mesmo status, pelo menos aos olhos de Kempes.

Depois de cumprir os compromissos internacionais com a seleção de Lionel Scaloni, Messi está agora refletindo sobre o seu futuro, e conforme a Goal noticiou, o craque está perto de renovar com o Barcelona.

No entanto, a situação financeira da equipe faz com que Messi precise diminuir seu sálario significamente para se enquadrar aos novos padrões do clube. A expectativa agora é pelo anúncio oficial do acordo entre as partes.