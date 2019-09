Kelvin Maynard, jogador de 32 anos, é morto a tiros na Holanda

Testemunhas locais afirmaram que o atleta foi morto por dois homens que estavam em uma motocicleta

Na última quarta-feira (18), o ex-jogador do Burton Albion, Kelvin Maynard foi assassinado a tiros na . Ainda não se sabe o motivo do crime, mas testemunhas oculares afirmam que os disparos foram realizados por dois homens em uma motocicleta. Maynard tinha 32 anos e jogava pelo Alphense Boys, um time semiprofissional da Holanda.

O ataque aconteceu em Langbroekdreef, na região sudeste de Amsterdã. De acordo com o De Telegraaf, os dois homens estavam vestidos com roupas pretas, em uma moto da mesma cor. Maynard tentou fugir com o carro para um quartel dos bombeiros que ficava próximo. O carro parou ao lado do prédio, mas o jogador não saiu do veículo.

Houve tentativa de reanimar o jogador nascido no Suriname, mas foi em vão. Maynard era casado e tinha filhos.

O crime aconteceu no mesmo dia em que Derk Wiersum, um advogado de um caso de gangues da capital holandesa, também foi assassinado. A notícia teve repercussão forte no país. A polícia local não trata os crimes como relacionados, mas continuará investigando para identificar os assassinos de Maynard.