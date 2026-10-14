Com destaque para Anis Hadj Moussa e Gjivai Zechiël, o Feyenoord venceu o Como 1907 por 3 a 2 na noite de quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Ziggo Sport: o comentarista Kees van Wonderen acredita, porém, que Zechiël pode jogar ainda melhor, como afirmou após a partida.

O Feyenoord saiu atrás por 1 a 0 em casa, no De Kuip, mas virou o jogo. Zechiël, Hadj Moussa e Robert Sánchez, com um gol contra, fizeram o placar chegar a 3 a 1 pouco antes do fim. Anastasios Douvikas ainda marcou para deixar o resultado final em 3 a 2.

Van Wonderen viu vários destaques no Feyenoord. "Falamos de Zechiël. Mas Hadj Moussa e Read também se destacaram", começou o comentarista.

"E há outros que mostram, no mais alto nível, que conseguem competir e fazer a diferença em uma partida equilibrada."

Depois, ele falou mais sobre Zechiël. "Tenho a impressão de que Zechiël voltou realmente cansado do período de jogos das seleções, o que não é tão surpreendente." O meio-campista de 22 anos estreou pela seleção principal da Holanda nesse período, mas também atuou pela seleção holandesa sub-21.

"Então, imagine tudo o que ele ainda pode mostrar", continuou Van Wonderen. "Mas é um prazer para todos no Feyenoord vê-lo jogar e acompanhar sua evolução. E, se ele estiver descansado, vai ser melhor ainda."

Em seguida, o próprio Zechiël comentou sua boa fase. "Consigo ser eu mesmo graças aos treinadores e à comissão técnica. Mas também graças aos jogadores, que me dão liberdade e confiança. Eles me procuram bastante para receber a bola. E acho que há um clima muito bom no time. Todos trabalham muito uns pelos outros. Isso dá liberdade a você", afirmou o jogador do Feyenoord.