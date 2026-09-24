Kees Smit espera poder voltar em breve à seleção da Holanda, como afirmou em conversa com a Voetbal International. Embora esteja longe de ser um castigo fazer parte do elenco da seleção sub-21 da Holanda, uma convocação do técnico Xavi Hernández é o objetivo para o próximo período.

Em sua primeira coletiva de imprensa como técnico da seleção, Xavi indicou, após uma pergunta de Valentijn Driessen, que está de olho no desempenho de Smit. “Ontem e hoje estivemos monitorando Kees Smit”, disse Xavi há um mês. “Vamos ver.”

No fim das contas, Xavi decidiu não convocar Smit, mas o grande talento do AZ considera, ainda assim, um elogio o fato de o técnico falar sobre ele. “É bom que ele também esteja de olho em mim. Se eu continuar fazendo isso da melhor maneira possível, espero voltar a estar lá também”, foi seu recado claro.

O meio-campista de 20 anos percebe que ainda há algumas coisas que precisam mudar. “No momento, ainda não é o suficiente. Eu mesmo sei disso. Mas tenho a sensação de que vai melhorar no próximo período. E isso também precisa acontecer”, afirmou Smit, que no início da temporada sofreu com problemas na virilha.

Por enquanto, uma vaga no elenco da seleção sub-21 da Holanda é o que resta a Smit. Longe de ser um castigo, na visão do próprio jogador. “É sempre uma honra estar aqui. Continua sendo uma honra poder jogar pela seleção sub-21 da Holanda, então é simplesmente legal.”

Um retorno à seleção da Holanda é, portanto, por enquanto, o principal objetivo de Smit. Enquanto isso, o meio-campista está totalmente focado em seu desenvolvimento no AZ, onde segue atuando apesar do interesse vindo do país e do exterior.

“No início da janela de transferências, eu esperava que fosse sair”, admitiu com sinceridade. “Mas, na verdade, nunca apareceu nada. Não me importei de ficar no AZ, e continuo não me importando. Ainda há muita coisa a melhorar. E eu também me sinto em casa lá.”