Kees Smit é notícia de destaque na Espanha: “Se eles quiserem negociar, eu tenho tempo para isso”

Kees Smit volta a ser notícia na Espanha, desta vez por causa das declarações que fez após o jogo entre Go Ahead Eagles e AZ (0 a 0). Diante das câmeras da ESPN, ele afirmou que “tem tempo para negociações” durante a viagem a Barcelona.

“O ideal seria comemorar assim todas as semanas, mas infelizmente isso não é possível”, começa Smit. “Agora é hora de voltar à rotina. Aproveitamos muito os últimos dias, mas ainda temos três jogos, então vamos simplesmente voltar ao normal.”

Mas voltar à rotina normal ainda não está nos planos, pois o elenco do AZ vai passar umas férias curtas em Barcelona. “Essa é a única chance que temos de comemorar um pouco mais, depois temos outro jogo”, ri Smit.

O repórter daESPN, Sjors Blaauw, afirma que Smit, com sua presença em Barcelona, certamente voltará a ser manchete na Espanha. “Sim, talvez, não sei”, responde o grande talento. “Se ainda há tempo para negociar lá? O gerente da equipe já brincou sobre isso também…”

“Não, vou aproveitar bem a estadia lá. Mas se quiserem negociar, eu topo. Tenho tempo de sobra para isso”, ri Smit. Essa declaração já chegou à mídia espanhola, que está completamente encantada com o jovem talento. Já se especula, com cautela, sobre uma verdadeira disputa de transferência entre o FC Barcelona e o Real Madrid.

Pouco depois, Leeroy Echteld também é questionado diante das câmeras da ESPN sobre as declarações de seu pupilo. “Ele disse isso? Não, no momento ele vai ficar conosco”, foi a resposta do treinador.

Por fim, Smit ainda comenta o boato de que olheiros do AC Milan estavam na arquibancada durante a final da copa para observar o companheiro de equipe Sven Mijnans. “Eu entendo isso perfeitamente, pois ele é um jogador muito bom. É um clube excelente também, então se ele puder ir para lá… Isso seria ótimo”, conclui ele.