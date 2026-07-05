Keane pede aos torcedores da Inglaterra que fiquem acordados antes do confronto contra o México

Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, expressou sua esperança de que sua equipe seja o antídoto perfeito para dissipar a tristeza da manhã desta segunda-feira, ao se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo.

A equipe do técnico Thomas Tuchel enfrenta a seleção do México, co-anfitriã do torneio, no Estádio Azteca nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, com o objetivo de prolongar seu sonho na América do Norte.

A fiel torcida do país havia alimentado uma breve esperança de poder assistir à partida em um horário mais conveniente, já que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) estava discutindo a possibilidade de antecipar o início da partida para as 19h, horário de verão britânico (meio-dia no horário local) devido à ameaça de tempestades com trovoadas.

No entanto, a FIFA manteve o horário original da partida após oposição de ambas as federações de futebol, o que significa que os torcedores serão obrigados a ficar acordados a noite toda, já que o horário de início da partida permaneceu marcado para a 1h da madrugada de segunda-feira.

O primeiro-ministro Keir Starmer havia prolongado o fim de semana ao anunciar, no início desta semana, que os bares poderiam permanecer abertos até as 5h da manhã, e Kane quer que os torcedores passem a noite inteira sem dormir.

Harry Kane disse, em declarações divulgadas pela rede “ESPN”: “É claro que o fato de os bares permanecerem abertos para os torcedores é uma boa notícia”.

O capitão da seleção inglesa acrescentou: “Sabemos o quanto a Copa do Mundo é importante para todos e para todos os torcedores em casa; por isso, espero sinceramente que alguns fiquem acordados a noite toda, continuem até o fim e comemorem até o dia seguinte, para depois conseguirem dormir um pouco”.

Kane continuou: “É claro que já é muito tarde e todos nós agradecemos esse apoio. É isso que torna a Copa do Mundo tão única às vezes: são esses momentos diferentes e as lembranças diferentes que ela cria”.

E Kane concluiu: “Acho que ninguém vai gostar mais do que comemorar com o nascer do sol, às cinco ou seis da manhã”.