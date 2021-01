Kazu interminável: ex-Santos renova aos 53 anos e segue no Yokohama

O jogador japonês vai para sua 36ª temporada, a qual já vai iniciar com 54 anos de idade

Aos 53 anos, Kazuyoshi Miura, artilheiro mais velho, renovou novamente seu contrato com o Yokohama FC, do , e vai disputar mais uma temporada de . O atacante, em 1986, começou sua carreira profissional jogando pelo .

Kazu Miura assinou mais um contrato com o Yokohama, se comprometendo com sua 17ª temporada no time e a 36ª na carreira. O atacante, que completa 54 anos no dia 26 de fevereiro, já vai começar a temporada com a nova idade.

Por conta da idade, Kazu está frequentemente quebrando recordes locais e internacionais do futebol. Em setembro de 2020, contra o Kawasaki Frontale, aos 53 anos e 210 dias, se tornou o jogador mais velho a disputar um jogo na primeira divisão japonesa. Na mesma temporada, ele ainda atuou em mais três jogos.

Sem fazer um gol desde março de 2017, aos 50 anos e 14 dias, quando se tornou o jogador mais velho a marcar profissionalmente no Japão, o atacante fez apenas sete jogos no campeonato nos últimos dois anos. Ainda assim garantiu que "suas esperanças e paixão pelo futebol só estão aumentando"

“Na temporada passada, senti a alegria de jogar futebol em um momento em que o mundo enfrentava uma situação difícil por causa do novo coronavírus”, disse Kazu em comunicado divulgado pelo clube.

Tendo iniciado sua carreira no Santos em 1986, Miura tornou-se a cara da J-League após seu lançamento em 1993, tendo sido o primeiro japonês a ganhar o prêmio de Futebolista Asiático do Ano em 1992. Ele levou Verdy Kawasaki ao título em 1993 e 1994.

Kazu, que marcou 55 gols em 89 partidas pela seleção do Japão, também atuou no Gênova, Dinamo Zagreb e Sydney FC, além de outros, principalmente do Japão. No , foi o primeiro japonês a marcar um gol enquanto, na década de 80, passou por diversos times, como , , CRB, entre outros.

O Yokohama terminou a última temporada em 15º no de 18 times, com 33 pontos em 34 jogos.