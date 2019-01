Kazu eterno! Ex-jogador do Santos renova com Yokohama e atuará até os 52 anos como atleta profissional

Desde 2005 no Yokohama FC, Kazu Miura renovou contrato por mais uma temporada

Poderia ser outra assinatura de contrato no mundo do futebol, mas não para Kazu Miura, o jogador mais velho em atividade no esporte. Perto de completar 52 anos, o atleta renovou contrato com o Yokohama FC por uma temporada. Ex-jogador do Santos, Palmeiras e Coritiba, Miura irá para a 34ª temporada como atleta profissional.

O camisa 11 do Yokohama deixou para anunciar a renovação às 11h11, do dia 11 de janeiro, e demonstrou estar determinado para a sequência da temporada: "Renovei o contrato para a temporada de 2019. Não vou desperdiçá-lo por nem um minuto, nem um segundo. Eu acho que quero ficar cara a cara com o futebol e ir treinar diariamente com o máximo de força".

Kazu Miura completará 52 em fevereiro, mas foi em 2017 que se tornou o jogador mais velho a jogar uma partida de futebol. Na ocasião, o japonês superou o inglês Stanley Matthews, que atuou até os 50 anos na década de 60. Miura é o jogador mais experiente a balançar as redes profissionalmente, até o momento.