Karamoko Dembele: joia do Celtic pronta para o sucesso no time principal

O garoto de 17 anos apareceu nas manchetes do mundo todo em 2016 e agora está pronto para fazer parte do elenco principal do time escocês

A temporada 2020/21 promete ser um grande momento para o .

Depois do prematuro fim da campanha do time na temporada 2019/20, forçada pela Covid, o clube foi coroado como campeão escocês - é o nono título consecutivo.

Nenhum time conseguiu vencer dez Campeonatos Escoceses consecutivamente, e embora o tenha melhorado sob o comando de Steven Gerrard, Neil Lennon e seus jogadores estão perto de fazer história e se preparam para enfrentar o Academical na abertura da nova temporada, já no domingo (2 de agosto).

O jogo pode marcar um momento importante na temporada, mesmo sendo o primeiro jogo.

Por quase quatro anos, o nome de Karamoko Dembele está nos lábios dos torcedores do Celtic. Ele fez sua estreia no sub-20 do clube com apenas 13 anos e agora o adolescente está pronto para se tornar um jogador importante para o time principal de Glasgow.

Com 17 anos, o jovem atacante esteve na pré-temporada do time de Lennon, e marcou seu primeiro gol pela equipe principal em um amistoso contra o , da .

Já é esperado que ele seja um membro constante do elenco profissinal na próxima campanha da equipe, com muitos jogadores do Parkhead querendo ver o quão especial é o adolescente, especialmente enfrentando a força do futebol adulto.

Dembele nasceu em Londres, filho de pais marfinenses, mas se mudou para Glasgow antes mesmo de completar dois anos.

Ele e seu irmão mais velho Siriki - que hoje atua no Peterborough United, time da terceira divisão inglesa - cresceram com bolas de futebol nos pés, com Karamoko chegando nas categorias de base do Celtic com apenas cinco anos.

"Eu estou convencido que quando ele nasceu, veio junto com uma bola e ele deu uma caneta na parteira!", brincou um de seus ex-treinadores no Park Villa, David Feeney, em entrevista ao The Scottish Sun em 2016.

"Do momento que eu o vi, ele era inacreditável. Era pequeno mas não tinha medo. Tudo era muito fácil para ele."

"Ele parecia estar em um grupo de crianças que não conseguiam controlar a bola sem usar as mão. Ao mesmo tempo, Karamoko faria gol mesmo se tivesse 100 goleiros."

As notícias do prestígio de Dembele logo se espalhou, com alguns jogos marcados por muito mais torcida do que normalmente era registrado em jogos da base, cheios de torcedores e olheiros querendo ver um pouco do talento da criança.

"Ele marcou tantos gols para nós que eu tive que colocá-lo como lateral-esquerdo", disse Peter Paton, outro ex-técnico de Dembele no Park Villa, ao Daily Mail. "O pequenino ainda assim superava todos os adversários e fazia mais gols."

"Algumas vezes, apenas por brincadeira, eu o trocava com meu filho, Peter, e colocava Kaddy como goleiro!"

Feeney também relembra contos de como Dembele amava deixar os defensores adversários comendo poeira, dizendo: "Nós apenas tentávamos ensiná-lo bons modos - quando driblar, quando não. Nós também tínhamos que falar para ele não dar canetas nas pessoas o tempo inteiro!"

Embora ele tenha crescido muito mais perto do estádio do Rangers do que do Celtic, foi o The Bhoys que mostrou interesse em contratar Dembele, e ele ingressou na cademia de formação de atletas com apenas 10 anos.

O período dele no clube tem sido de muito sucesso. Em março de 2016, ele foi nomeado como o jogador do torneio de um campeonato em Dublin, quando o Celtic sub-13 venceu equipes como o Bacelona e o .

Em agosto do mesmo ano, ele novamente foi eleito o melhor jogador de um campeonato, desta vez na , com o Celtic vencendo o favorito na final.

Tudo isso contribuiu para que o time sub-20 o chamasse para compor o elenco quando o diversos jogadores estavam fora, defendendo suas seleções, e ele fez sua estreia na categoria com somente 13 anos.

Embora sua aparição não tenha sido muito chamativa, a incrível disparidade entre sua idade e de seus adversários rendeu-lhe diversos vídeos no YouTube, mostrando que a imprensa mundial logo iria saber sobre o futebol da joia.

, , , de Munique e logo foram citados como possíveis destinos para Dembele, que fez sua estreia pela eleção da Escócia sub-16 poucas semanas depois.

Ele continuou no Celtic e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube com apenas 15 anos, em dezembro de 2018. O acordo é válido até 2021, e time como , , e Borussia Dortmund já estão de olho no jogador.

"Receber tanta atenção sendo tão jovem é díficil", revelou Dembele após assinar o contrato. "É preciso ter mentalidade forte, manter os pés no chão e se apegar com tudo aquilo que você faz no dia-a-dia."

Dembele viu seu perfil se espalhar para além da Escócia desde sua estreia no time sub-20, mas ele ainda continua a melhorar cada vez mais.

Ele fez sua estreia no time profissional entrando no intervalo do último jogo da temporada 2018/19, contra o Hearts, antes de ser relacionado para a final da Copa da Escócia, uma semana depois.

Na última temporada, ele fez apenas duas aparições, mas a sua aparição contra o Cluj na foi suficiente para fazer dele o jogador mais jovem na história do Celtic em uma competição europeia.

A nível internacional, ele também impressionou, embora ainda haja uma briga entre Escócia e para saber qual seleção ele representará no futuro.

Ele já vestiu a camisa do dos países na categoria sub-17, mas parece que, por agora, ele escolheu defender a Inglaterra.

Parece ser uma grande vitória para a seleção inglesa. Com Dembele, a geração de 2003 fica ainda mais talentosa, que já conta com a mais nova contratação do Borussia Dortmund, Jude Bellingham, o mais jovem jogador na história da Bundesliga, Jamal Musiala, do Bayern, e o ex-Barça Louie Barry, que hoje defende o .

A briga pelo futuro de Dembele a nível de seleções vai continuar por algum tempo, mas o foco do jogador é se firmar no time profissional do Celtic nos próximos meses.

Embora ele já faça parte do elenco profissional, se tornar um titular no time é outro objetivo que o jovem busca, particularmente pela importância que seria a conquista do décimo título consecutivo para o clube e para os torcedores.

"Eles falam sobre Dembele há anos", contou a lenda do Celtic, Frank McAvennie, ao Football Insider recentemente. "Lenny [Lennon, o treinador] gosta dele e lhe deu dois jogos na última temporada. Ele tem talento."

"Ele é muito impressionante e quando ele pega a bola, os torcedores se levantam das cadeiras."

"Mas você precisa de alguém que possa jogar e ficar no time. Lenny precisa construir um time estável para este ano, ao invés de ficar mudando e mudando."

"Dembele precisa ser um jogador coringa nesta temporada, já que Lenny tem um elenco grande. Este ano é muito importante para os novatos."

Algumas notícias sugerem que Dembele possa ser emprestado nesta temporada para ganhar mais experiência embora o interesse dos maiores clubes da Europa estejam ainda ao redor do jovem, mas, por enquanto, ele continua no Celtic.

Seja nesta temporada ou na seguinte, seu tempo irá chegar em um futuro próximo. Somente lá saberemos se a rápida ascensão de Dembele terá valido a pena.