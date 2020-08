Kappa no Vasco: tempo de contrato, preço das camisas e detalhes do negócio

O clube irá anunciar, de maneira oficial, seu novo uniforme 2020/21 em uma live na Vasco TV

A Kappa, fornecedora de material esportivo italiana, estava junto com o de 1997 a 2000, época das maiores conquistas da história do clube. Assim, quando a equipe anunciou um acerto com a empresa, a torcida ficou com muita expectativa para ver os novos uniformes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Depois de uma longa espera, já que o contrato do Cruz-Maltino com a Diadora terminaria após o final do Carioca - e o estadual só teve seu final em julho -, está na hora: o Vasco irá anunciar, de maneira oficial, suas novas camisas de jogo para 2020/21.

Mais times

O anúncio será feito na Vasco TV, às 20h: o clube irá divulgar informações oficiais como preço, especificações, onde comprar e se haverá descontos para o sócio-torcedor. Tudo isso depois da loja da Centauro, uma das parceiras da equipe, "vazar" o uniforme poucas horas antes da divulgação.

#KappaNoVasco é uma experiência que construímos em parceria, de vascaíno para vascaíno.



Por isso, continua o nosso convite. Vamos viver este momento juntos (20h).



Não incentive a divulgação de fotos vazadas, apoie parceiros oficiais do Vasco que ajudam a construir este momento. — (@VascodaGama) August 3, 2020

Como forma de repúdio, iremos subir a #BoicotaCentauro. Comprem nas lojas oficiais do Vasco ou nas concorrentes da Centauro.



Por favor, não divulguem os materiais. #KappaNoVasco #BoicotaCentauro pic.twitter.com/Rq1fQRWtrV — Fontes da Colina (de 🏡) (@fontes_colina) August 3, 2020

Assim, o torcedor já tem uma ideia do que esperar: o design das camisas está na internet, bem como o preço que deve ser cobrado nas lojas extra-oficiais. Além da Centauro, outras empresas como a FutFanatics já estão permitindo a pré-venda dos uniformes - sem revelá-los, entretanto.

Veja mais detalhes sobre a parceria entre Vasco e Kappa!

Tempo de contrato e detalhes do negócio

O vínculo do clube com a fornecedora de material esportivo irá, no mínimo, até abril de 2022. Assim, além do modelo 2020/21, a Kappa também fará os uniformes de 2021/22.

Nada impede, porém, que o contrato seja estendido: a torcida do Vasco já mostrou seu potencial para apoiar o clube em várias ocasiões e deve representar importantes ganhos para a patrocinadora.

O que não foi anunciado, entretanto, foram os valores da parceria: se sabia que o clube perdia dinheiro para fazer as camisas na Diadora, antiga fornecedora, e que irá ser pago pela nova parceira. Mas os números e o molde do acordo não foram divulgados.

André Giglio, diretor de patrocínios esportivos da empresa, quando perguntado, respondeu: "Não posso me pronunciar a esse respeito. Existe questões de performance: melhores performance, melhor remuneração. De venda, de gestão de projeto. É como um todo. São modelos de negócio novos, é um modelo de parceria."

Mais artigos abaixo

Quanto custarão as novas camisas do Vasco?

O Vasco ainda vai divulgar de maneira oficial os preços dos uniformes nas lojas físicas Gigante da Colina, bem como nas lojas online, mas já dá para ter uma ideia do valor se baseando no preço em lojas extra-oficiais e em outros lançamentos da Kappa.

O preço deve ficar entre R$ 250 a R$ 270 para as camisas oficiais de jogo (uniforme casa e fora): outros modelos e peças da linha podem custar mais barato ou serem ainda mais caros - como os agasalhos.

ATENÇÃO: quem é sócio do Vasco vai ter desconto na compra da camisa oficial do clube. Os detalhes serão divulgados na Live, mas o fato é que o desconto na camisa oficial está confirmado. #OsDonosDaBolaRio — Lucas Pedrosa (@pedrosa) August 3, 2020

Entretanto, o sócio-torcedor do clube deve receber um desconto para comprar os uniformes principais. O valor do desconto será anunciado durante a live na Vasco TV.